快訊

奇蹟！智利男划輕艇突遭鯨魚吞了…3秒鐘後被吐出來 生還影片曝

因應川普2.0 賴總統推3大工作：編特別預算讓國防預算達GDP3%

大AI時代的楓葉國：加拿大強化「原住民AI競爭力」

聽新聞
0:00 / 0:00

黃偉哲視察新光三越台南新天地 確保公共安全

中央社／ 台南14日電

台中市新光三越中港店昨天氣爆，造成多人死傷，台南市長黃偉哲今天視察新光三越台南新天地，他表示，未來市府將不定期抽查公共場所，確保安全。

台中市新光三越中港店昨天氣爆後，台南市消防局當天下午臨時安檢市區新光三越、大遠百等6家百貨，黃偉哲也指示對百貨賣場及工地進行工安及消防檢查，且要求大型百貨、商場及量販店等不得在未申報下裝修施工。

市府今天隨即啟動巡查抽檢，黃偉哲更視察新光三越台南新天地整修裝潢商場櫃位、商場空間施作工程及美食區公共安全，且進行瓦斯安全測試，要求各局處將市民公共安全視為自己家人安全。

黃偉哲表示，維護市民公共安全是市府責任，市府對公安要求絕不放寬，公共場所施工一定要依規定申請，經核准才能進場施工，不允許偷跑，施工規範必須落實，不容許虛應故事。

黃偉哲說，市府將維護人民生命安全視為第一重要，未來將不定期抽查，確保公共場所安全、也讓安全系統維持在最佳狀態，保障市民安全不准有任何折扣。

市府表示，台南市聯合巡查抽檢，涵蓋逃生及消防通道無阻塞、防火避難設備符合使用、昇降設備維護保養、逃生避難動線圖標示於明顯易見處、消防安全設備功能是否正常等，並加強防火管理。

新光三越氣爆 百貨 黃偉哲

延伸閱讀

棒球／亞太主球場8場中韓職棒交流賽 14日上午開放免費取票

台中新光三越氣爆 台南市百貨商場「全面安檢」未申報不得裝修

搶救全國最大產地 台南東山區「龍眼烘焙窯」震損嚴重

嘉南地震 台南東山2成龍眼烘焙窯毀損

相關新聞

影／黃偉哲率隊稽查百貨商場 撂重話：施工未申請就開罰

台中市新光三越百貨公司發生氣爆事件，造成多名民眾傷亡，引起全國矚目，台南市長黃偉哲今天對遭遇這起氣爆的傷者與罹難家屬表達...

別跟荷包過不去 台南歸仁分局公布17處移動測速照相點

台南市歸仁警分局分析轄區內嚴重交通事故與行車速度有關，今公布17處移動式測速照相取締地點，防制超速行為造成交通事故，維護...

影／台南歸仁育仁幼兒園師生自種蔬菜 連年響應家扶義賣

台南歸仁育仁幼兒園響應北台南家扶「無窮世代」義賣，園長許惠淨與300名師生分工在校內菜園摘菜布置義賣攤位，上午小朋友先到...

嘉縣獲1.5億改善運動設施 大林、義竹設樂活運動館

教育部體育署核定補助嘉義縣多項運動設施興建及整修經費共1.5億元，嘉義縣政府表示，經運將運用於整修縣立棒球場，設置大林鎮...

台南熱血藥師許文華明天再自辦捐血 連25年助紓解血荒

台南太子藥局明天早上8點半到下午5點在仁德區太子路338號藥局旁空地舉辦第25屆捐血活動。藥局創辦人許文華非常熱心，25...

家戶垃圾分類不落實 雲林5鄉鎮垃圾車7天不得進入焚化爐

雲林縣麥寮鄉有垃圾車日前被焚化爐抽檢出夾雜可回收物，二度被退運，依垃圾進場管制規定7天內不得入場，公所疾呼民眾落實垃圾分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。