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黃偉哲視察新光三越台南新天地 確保公共安全
台中市新光三越中港店昨天氣爆，造成多人死傷，台南市長黃偉哲今天視察新光三越台南新天地，他表示，未來市府將不定期抽查公共場所，確保安全。
台中市新光三越中港店昨天氣爆後，台南市消防局當天下午臨時安檢市區新光三越、大遠百等6家百貨，黃偉哲也指示對百貨賣場及工地進行工安及消防檢查，且要求大型百貨、商場及量販店等不得在未申報下裝修施工。
市府今天隨即啟動巡查抽檢，黃偉哲更視察新光三越台南新天地整修裝潢商場櫃位、商場空間施作工程及美食區公共安全，且進行瓦斯安全測試，要求各局處將市民公共安全視為自己家人安全。
黃偉哲表示，維護市民公共安全是市府責任，市府對公安要求絕不放寬，公共場所施工一定要依規定申請，經核准才能進場施工，不允許偷跑，施工規範必須落實，不容許虛應故事。
黃偉哲說，市府將維護人民生命安全視為第一重要，未來將不定期抽查，確保公共場所安全、也讓安全系統維持在最佳狀態，保障市民安全不准有任何折扣。
市府表示，台南市聯合巡查抽檢，涵蓋逃生及消防通道無阻塞、防火避難設備符合使用、昇降設備維護保養、逃生避難動線圖標示於明顯易見處、消防安全設備功能是否正常等，並加強防火管理。
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