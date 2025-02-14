延宕20年...嘉市府北棟大樓興建有望 期年底前動工

嘉義市政府北棟大樓興建延宕20年，行政院核定補助20多億元未動工，遭監察院糾正，市府追加預算報議會同意，爭取交通部補助增加停車位，大樓統包工程預算增到57億元，市府已完成專案管理含監造PCM標，統包工程2次招標流標，市府重新檢討近期3度招標，期順利在年底前動工。

北棟大樓興建案送內政部審議通過，行政院核定，經市府多次座談會、專家學者討論、公聽會，向議會多次報告，取得共識，以公共使用空間為主，回歸合署辦公、行政大樓為主體目標。北棟大樓基地目前暫做停車場及草皮。

北棟計畫建綠建築、智慧建築13層現代化大樓，地上13層、地下2層，設地下連通道連結南棟地下停車場，樓地板1萬8644坪，原規畫北棟設計圖含地景，未來南北棟將有辦大型活動「桃城廣場」，以及階梯式「希望之丘」造型。

行政院2000年補助28億興建，同年與建築師郭自強簽委託規畫設計監造合約，分南北雙子星整體設計、分開發包，2005年南棟啟用，北棟延宕，歷經與郭自強解約訴訟，改以市民中心興建計畫報行政院，市長黃敏惠上任積極推動，興建案獲行政院核定。

工務處說，中央補助建北棟大樓21.28億未增加，因營建及缺工成本增加，又有交通部補助2.78億元增加停車位，由425席增到625席，30多億市府自籌，全部預算57億元。

北棟市民中心大樓分專案管理監造ＰＣＭ、統包工程，由建築師按興建綜合規畫設計施工，有效整合設計、施工、營運介面，縮短時程，降低招商營運風險。