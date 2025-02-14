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侯友宜回嘉 參訪市美館

聯合報／ 記者魯永明黃于凡／嘉義報導

新北市長侯友宜昨率市府團隊回嘉義，與市長黃敏惠及市府團隊交流，分享青年政策、文化發展等議題，參觀市立美術館及實驗木場，黃分享文化與木業邁向「木都3.0」，打造青年政策品牌，磁吸青年歷程；侯友宜讚賞黃市政治理成績，借鏡彼此城市治理成功經驗，發揮區域能量。

侯友宜出生於嘉義縣朴子市，就讀嘉義高中，與嘉義淵源深厚，競選總統時，黃敏惠賣力輔選，選後雙方首次市政交流，聚焦青年政策與文化議題。

黃敏惠表示，嘉義市作為阿里山的門戶，曾以木產業聞名，從「木都1.0」發展至「木都3.0」，推動木造建築技術創新，活化舊有木建築資產，並提升建築品質及環境永續性。黃敏惠分享嘉義市今年迎來建城320+1年系列活動，歡迎新北市府團隊再度來訪，共同見證嘉市文化與城市發展。

侯友宜讚賞嘉義市推動首例公辦都更的決心與勇氣。他表示，新北市美術館將於4月開幕，期望借鏡嘉義市立美術館的營運模式，提升文化設施管理與展覽策劃能力。

「我也是嘉義囝仔，對嘉義有特殊感情。」侯友宜參訪嘉義舊監獄，體驗實作木製餐具與杯墊，了解歷史建物活化過程。侯友宜說，早期讀書時，嘉義市有條林森路，全都是賣木材，檜木香撲鼻而來，還保留許多日式木建築，可說是木材之都，實地參訪文史保存及歷史建物改造，嘉義舊監獄改為實驗木場，相當了不起，值得學習。

侯友宜 嘉義

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