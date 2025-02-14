古蹟震傷 曾文溪渡槽橋多處剝落

0121嘉義大埔地震後餘震不斷，台南市定古蹟嘉南大圳曾文溪渡槽橋被發現橋面水泥剝落露出鋼筋，居民憂心影響遊客安全，呼籲市府全面檢修，文化資產管理處表示，將派員勘查受損程度；另龍眼乾重要產區東山區約有2成烘焙窯受損，市府將向農業部爭取經費修復。

曾文溪渡槽橋建於1929年，是嘉南大圳水利系統規模最大的一座輸水渡槽橋，見證日本近現代工業技術在台灣的實踐。該橋最初兼具交通與輸水功能，曾為縱貫公路（今台1線）一部分，後因公路改線，交通功能逐漸淡出。

2014年被指定為市定古蹟，2022年斥資5千多萬元修復，包括橋梁鋼構件更換、塗裝、護欄修復及橋墩補強，強化穩定性。此外，北側入口護欄及橋名柱亦復原，並結合周邊景觀工程，提升觀光價值。

菜寮溪產業觀光協會理事長茅明旭在地震後發現渡槽橋多處水泥剝落，認為是新舊水泥連接處受震影響，橋墩看起來沒有損壞，但因常有遊客前往，建議全面檢視確保安全。

台南市文資處盤點全市26處文資受損，不包括江家古厝，私有14處，修復經費1558萬5000元，提報災害準備金進行復建；公有11處由各管理機關自行提報災害準備金進行復建，學甲慈濟宮正在執行修復工程，併入原案辦理。

東山區為全國龍眼乾重要產地，震損嚴重，約1600座龍眼烘焙窯估約2成受損，房屋發出41張紅單、97張黃單。市長黃偉哲昨視察災情，表示林安里房舍多老舊，震損嚴重，將加速鑑定並動支經費協助重建，也將爭取中央支援修復受損烘焙窯，確保產業順利運作。