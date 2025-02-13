會計師公會贈醬油豆瓣醬 加惠嘉縣63個老人食堂

台灣省會計師公會連續18年全台贈送物資，今天帶醬油500桶以及豆瓣醬390桶到嘉義縣六腳鄉灣南村老人食堂，將這物資捐贈給嘉縣海區八鄉鎮63處老人食堂，盼拋磚引玉。

民進黨籍立委蔡易餘今天告訴中央社記者，今年第9年與台灣省會計師公會合作，將物資捐給嘉義縣的老人食堂，但會計師公會全台贈送物資已連續18年，他還沒當立委時就已展開。

蔡易餘說，今天共計捐贈醬油500桶（5800ml）以及豆瓣醬390桶（2000ml），給嘉縣海區八鄉鎮63個據點老人食堂，替長輩加菜，30多名長輩到場感謝會計師的善舉。

蔡易餘指出，今年公會捐贈地點特別選在嘉義縣第一個創辦長輩共食的據點「六腳鄉灣南村老人食堂」，自民國84年創立距今已有30年歷史，這裡也是距離嘉義台積電廠區最近的村莊，可以想像未來這裡的企業會愈來愈多。

台灣省會計師公會理事長楊永成說，捐贈物資最困難點是不知道最需要的人在哪裡，9年前在嘉義找到蔡易餘協助後，難題就解了。

楊永成表示，捐贈物資活動是向全省會計師募集資金籌辦，在嘉義透過蔡易餘團隊協助，送達最有需求的各社區角落，今天來到灣內雖然下雨天冷，但感受到鄉親們滿滿熱情，他們也會將寒冬送暖的精神延續下去。