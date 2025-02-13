快訊

影／找到了！高雄分屍魔失蹤弟因通緝逃亡 今在前鎮區遭逮

新光三越氣爆遭指與天然氣有關？業者駁斥「3天前就已封閉管路」

北市議員陳怡君涉詐助理費 法院裁定100萬交保、附3限制

會計師公會贈醬油豆瓣醬 加惠嘉縣63個老人食堂

中央社／ 嘉義縣13日電

台灣省會計師公會連續18年全台贈送物資，今天帶醬油500桶以及豆瓣醬390桶到嘉義縣六腳鄉灣南村老人食堂，將這物資捐贈給嘉縣海區八鄉鎮63處老人食堂，盼拋磚引玉。

民進黨籍立委蔡易餘今天告訴中央社記者，今年第9年與台灣省會計師公會合作，將物資捐給嘉義縣的老人食堂，但會計師公會全台贈送物資已連續18年，他還沒當立委時就已展開。

蔡易餘說，今天共計捐贈醬油500桶（5800ml）以及豆瓣醬390桶（2000ml），給嘉縣海區八鄉鎮63個據點老人食堂，替長輩加菜，30多名長輩到場感謝會計師的善舉。

蔡易餘指出，今年公會捐贈地點特別選在嘉義縣第一個創辦長輩共食的據點「六腳鄉灣南村老人食堂」，自民國84年創立距今已有30年歷史，這裡也是距離嘉義台積電廠區最近的村莊，可以想像未來這裡的企業會愈來愈多。

台灣省會計師公會理事長楊永成說，捐贈物資最困難點是不知道最需要的人在哪裡，9年前在嘉義找到蔡易餘協助後，難題就解了。

楊永成表示，捐贈物資活動是向全省會計師募集資金籌辦，在嘉義透過蔡易餘團隊協助，送達最有需求的各社區角落，今天來到灣內雖然下雨天冷，但感受到鄉親們滿滿熱情，他們也會將寒冬送暖的精神延續下去。

嘉義 會計師 蔡易餘

延伸閱讀

嘉義水上中興路平交道常回堵 立委蔡易餘建議闢新路分流車潮

嘉義水上車站平交道壅塞嚴重 地方擬新闢道路分流車輛

【重磅快評】卓榮泰嘴秋也是免洗筷 一招保住最後瀟灑

憲法法庭今午評議結束未裁判 「未說明」是否適用憲訴法新制

相關新聞

台南蜂炮激情過後滿地炮屑與垃圾 已清出29.5公噸

台南鹽水蜂炮活動12日晚間熱鬧登場，吸引數十萬人潮，也留下大量炮屑與垃圾，環保局動員人力清理，到今天中午已清出約29.5...

日本育櫻會深入雲林麥寮幼兒園 種下台日友誼之樹

日本東京育櫻會今天冒雨到麥寮鄉卡爾蕎幼兒園和雲林縣長張麗善，攜手種下櫻花樹，象徵台日友好向下札根，日本育櫻會長松澤寬文說...

台中新光三越氣爆 台南市百貨商場「全面安檢」未申報不得裝修

台中市新光三越百貨疑似因高樓層室內裝修不慎發生氣爆，造成多位民眾傷亡，台南市長黃偉哲除了第一時間表達關心，也立即指示相關...

嘉義縣阿里山雨後土石坍方 縣道169線2度坍方緊急封路

豪雨引發阿里山土石坍方，縣道169線28公里路段發生土石坍方，縣府接獲通報後，調派機具與人員前往搶修，清除後又坍方，廠商...

嘉義市實驗木場帶動舊監宿舍活化 侯友宜憶童年檜木香

新北市長侯友宜今率市府團隊到嘉義市交流，與嘉義市長黃敏惠及市府團隊分享青年及文化等市政議題，並到市立美術館及嘉義舊監獄參...

侯友宜率新北市府團隊回嘉 與黃敏惠交流青年政策文化發展

新北市長侯友宜上午率市府團隊回嘉，與市長黃敏惠及市府團隊交流，分享青年政策、文化發展等議題，參觀市立美術館及實驗木場，黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。