日本育櫻會深入雲林麥寮幼兒園 種下台日友誼之樹

日本東京育櫻會今天冒雨到麥寮鄉卡爾蕎幼兒園和雲林縣長張麗善，攜手種下櫻花樹，象徵台日友好向下札根，日本育櫻會長松澤寬文說，他們在世界推廣櫻花文化，也在台灣種了10個地方，首次種在幼兒園，期讓小朋友從小透過櫻花樹的成長，了解台日文化與友好關係。

日本育櫻會今天率多名會員在台灣育櫻會陪同下，抵麥寮鄉卡爾蕎幼兒園種植櫻花，雲林縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、麥寮鄉長許忠富及兩國育櫻會員，共同在校園種植8棵櫻花樹，小朋友也分別以日、英、國語簡單介紹在地風情，贏得掌聲，並期待透過櫻花樹在校園生長茁壯，強化兩國文化交流。

張麗善感謝幼兒教育發展協會理事長廖文秀邀請日本育櫻會在麥寮鄉種下兩國情誼，她說，這棵櫻花是促進雙方文化環境教育交流的希望之樹，也讓小朋友有參與國際交流機會，從小培育世界觀，尤其雲林近年種了逾2萬棵櫻花樹及諸多日式建修建，保留日治時代至今的虎尾糖廠五分車，都是台日之間共同回憶，更是觀光交誼橋梁。

日本育櫻會理事長松澤寬文表示，育櫻會是一個在全世界推廣櫻花文化的非營利組織，今年是第10次到台灣種植櫻花，曾在新竹香山等地公園種植，這是第一次到雲林的幼兒園交流，深刻感受雲林是個美麗、熱情的城市，這次選在幼兒園種櫻花，期待櫻花樹能生意盎然，陪伴小朋友一起成長，加深台灣與日本友好關係。