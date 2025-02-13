聽新聞
0:00 / 0:00
台中新光三越氣爆 台南市百貨商場「全面安檢」未申報不得裝修
台中市新光三越百貨疑似因高樓層室內裝修不慎發生氣爆，造成多位民眾傷亡，台南市長黃偉哲除了第一時間表達關心，也立即指示相關局處，針對百貨賣場及工地進行工安及消防檢查，另外也再次要求台南市轄內的大型百貨、商場及量販店等業者，不得在未申報的情形下進行裝修施工。
台南市政府表示，對於該事件死傷者及其家屬，表達沉重哀悼與慰問，也將引以為鑑，確保台南市的商場百貨都遵照相關法規，以維護大眾公共安全。
台南市政府指出，目前轄內的大型百貨商場量販店等合計有23家，依建築法規規範，室內裝修必須向主管機關提出申請。另外，工務局已於今年農曆年前完成最新一波的公共安全稽查，後續也將針對目前在整修的商場安排稽查。
此外，消防局於去年11月11日到今年2月4日執行春節專案檢查，針對百貨、賣場、量販店、超級市場等場所，全面進行消防安全設備、防焰物品之使用及防火管理等消防安全檢查。總共檢查348間場所，合格家數347間、不合格1間，針對不合格業者，會持續追蹤直至改善為止。
市府說，台中此次氣爆發生原因，以及氣爆樓層是否有申請室內裝修許可，仍尚在釐清中。
南市議員林依婷說，事發後建議市府立刻進行全台南市百貨量販賣場的消防安檢，大家都不希望逛個街就發生這樣的事，全面安檢也是恢復大眾的信心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言