嘉義市實驗木場帶動舊監宿舍活化 侯友宜憶童年檜木香

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聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
新北市長侯友宜（左）今率市府團隊到訪嘉義市，與嘉義市長黃敏惠（右）及市府團隊交流青年及文化等市政議題。記者黃于凡／攝影
新北市長侯友宜（左）今率市府團隊到訪嘉義市，與嘉義市長黃敏惠（右）及市府團隊交流青年及文化等市政議題。記者黃于凡／攝影

新北市長侯友宜今率市府團隊到嘉義市交流，與嘉義市長黃敏惠及市府團隊分享青年及文化等市政議題，並到市立美術館及嘉義舊監獄參觀，了解歷史場域改造歷程，也體驗實作木製餐具、杯墊，因時間因素未參觀實驗木場，黃敏惠與侯友宜相約下次要再來。

「我也是嘉義囝仔，對嘉義有特殊感情。」侯友宜說，早期讀書時，嘉義市有條林森路，全都是賣木材，檜木香撲鼻而來，還保留許多日式木建築，可說是木材之都，實地參訪文史保存及歷史建物改造，嘉義舊監獄改為實驗木場，相當了不起，值得學習。

嘉市府文化局介紹，國定古蹟嘉義舊監獄暨宿舍群，是全台唯一保存良好的日式監獄場域，包括2處國定古蹟及1處歷史建築，宿舍群有90戶，現住戶還有9戶，當初場域破敗、分屬4個管理單位，由市府進駐修復第1戶，無償撥用14戶，以修待租，至今滿10年。

嘉市府文化局指出，逐漸引導學生參與宿舍活化，也陸續在舊監策畫活動，讓舊監及宿舍群逐漸活化；後續還有未修復部分，預估提案爭取3.2億元修復，中央只會補助約6、7成，配合款金額對市府是龐大負擔，但相信修復後，空間營造能讓市民有感。

黃敏惠說，嘉義市府及新北市府團隊有許多交流，謝謝侯友宜提供寶貴意見，也給予鼓勵及肯定，侯友宜對家鄉有著深厚感情，包括對木頭香、舊建築都有特別感受，嘉義擁有超過百年歷史的林鐵、糖鐵與台鐵，期盼透過整合與活化，營造出文藝森林。

侯友宜說，謝謝黃敏惠精心讓他了解，多年漂泊北部，回嘉真好，在市府努力下實現新舊交替、文化傳承，嘉義市美術館由啤酒廠改建，收藏陳澄波等在地畫家作品，嘉義市舊監獄改建實驗木場，讓年輕人返鄉耕耘，充滿經濟新活力，期許未來持續將城市美學發揚光大。

新北市長侯友宜（左）今率市府團隊到訪嘉義市，與嘉義市長黃敏惠（右）一起體驗手作木製餐具及杯墊。記者黃于凡／攝影
新北市長侯友宜（左）今率市府團隊到訪嘉義市，與嘉義市長黃敏惠（右）一起體驗手作木製餐具及杯墊。記者黃于凡／攝影

新北市長侯友宜（左）今率市府團隊到訪嘉義市，與嘉義市長黃敏惠（右）一起在木材上落款。記者黃于凡／攝影
新北市長侯友宜（左）今率市府團隊到訪嘉義市，與嘉義市長黃敏惠（右）一起在木材上落款。記者黃于凡／攝影

嘉義市長黃敏惠（左）向新北市長侯友宜（右）介紹嘉義歷史文化。記者黃于凡／攝影
嘉義市長黃敏惠（左）向新北市長侯友宜（右）介紹嘉義歷史文化。記者黃于凡／攝影

新北市長侯友宜（左）今率市府團隊到訪嘉義市，與嘉義市長黃敏惠（右）一起體驗手作木製餐具及杯墊。記者黃于凡／攝影
新北市長侯友宜（左）今率市府團隊到訪嘉義市，與嘉義市長黃敏惠（右）一起體驗手作木製餐具及杯墊。記者黃于凡／攝影

侯友宜 嘉義 黃敏惠

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