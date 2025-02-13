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侯友宜率新北市府團隊回嘉 與黃敏惠交流青年政策文化發展

聯合報／ 記者魯永明黃于凡／嘉義即時報導
新北市長侯友宜（左）率市府團隊，與嘉市長黃敏惠（右）及市府團隊交流，互相交換禮物。記者魯永明／攝影
新北市長侯友宜（左）率市府團隊，與嘉市長黃敏惠（右）及市府團隊交流，互相交換禮物。記者魯永明／攝影

新北市長侯友宜上午率市府團隊回嘉，與市長黃敏惠及市府團隊交流，分享青年政策、文化發展等議題，參觀市立美術館及實驗木場，黃分享文化與木業邁向「木都3.0」，打造青年政策品牌，磁吸青年歷程；侯友宜讚賞黃市政治理成績，借鏡彼此城市治理成功經驗，發揮區域能量。

侯友宜出身嘉縣朴子市，就讀嘉市嘉義高中，侯選總統黃敏惠賣力輔選，選後雙方首次市政交流，聚焦青年政策與文化議題。黃敏惠說，嘉市推出「有事青年實驗室」青年政策品牌，透過多元培力、職涯就業、創業扶植、創新孵化及公共參與等為核心，推動青年政策，透過「安心生養、青年培育、人才就業」3大核心策略助力青年成家立業。

嘉市作為阿里山入口門戶，曾以木產業著稱，嘉市從「木都1.0」走向「木都3.0」，孕育大量特色木造建築、活化木建築資產再到導入創新的木造技術與木構工法，提升建築品質與環境永續性。

嘉市與新北市都曾辦台灣設計展；黃說，她曾走訪新北「府中雙城」，新舊雙城現代歷史接軌，帶給義市城市治理更多發想與方向。嘉市也是新舊融合的城市，今年建城320+1年，將辦系列活動，歡迎新北市府團隊再次蒞臨，見證嘉市精彩。

侯友宜讚賞黃敏惠發揮「勇媽」精神，深耕勇於突破，市政發展有目共睹，每次回嘉感受城市進步，尤其推動首例公辦都更展現建設城市決心勇氣，新北美術館4月開幕，觀摩、學習嘉市立美術館營運與策展方式，期借鏡不同城市，為美術館發展營運帶來啟發。

黃敏惠致贈KANO紀念雕像，以及金馬61聯名禮盒「嘉嚐‧改天吃飯」給侯友宜，象徵2城市深厚情誼。侯友宜回贈在地特色伴手禮，雙方以最具代表性城市禮品互相祝福，期持續深化合作，推動城市發展，創造更美好的未來。

新北市長侯友宜率市府團隊，與嘉市長黃敏惠及市府團隊交流，參觀市立美術館。記者魯永明／攝影
新北市長侯友宜率市府團隊，與嘉市長黃敏惠及市府團隊交流，參觀市立美術館。記者魯永明／攝影
新北市長侯友宜（右）率市府團隊，與嘉市長黃敏惠（左）及市府團隊交流，互相交換禮物。記者魯永明／攝影
新北市長侯友宜（右）率市府團隊，與嘉市長黃敏惠（左）及市府團隊交流，互相交換禮物。記者魯永明／攝影
新北市長侯友宜率市府團隊，與嘉市長黃敏惠及市府團隊交流，參觀市立美術館。記者魯永明／攝影
新北市長侯友宜率市府團隊，與嘉市長黃敏惠及市府團隊交流，參觀市立美術館。記者魯永明／攝影
新北市長侯友宜（左）率市府團隊，與嘉市長黃敏惠（右）及市府團隊交流，參觀市立美術館。記者魯永明／攝影
新北市長侯友宜（左）率市府團隊，與嘉市長黃敏惠（右）及市府團隊交流，參觀市立美術館。記者魯永明／攝影

侯友宜 青年 黃敏惠

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