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槍決後...中正大學調查反廢死87％創新高

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系，針對2024年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度進行電訪調查研究。記者翁至成／攝影
國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系，針對2024年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度進行電訪調查研究。記者翁至成／攝影

國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系，今天公布2024年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度，調查1892人，逾45％民眾正面肯定法官能公平公正解決刑事案件，是首次突破4成，有45%民眾滿意政府防制詐騙，逾87％民眾不贊成廢除死刑，比去年85.8%還要高，是歷年新高。

這次調查是在今年1月19日至1月20日，完成訪問全台1892名18歲以上民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差最大為正負2.25%。抽樣完畢後，也針對每一樣本以「多重反覆加權」方式進行加權，使加權後的樣本與母群無顯著差異。

值得一提的是，1月16日法務部長鄭銘謙簽准死刑犯黃麟凱執行死刑，回顧上次死囚槍決為2020年4月1日，迄今近5年之久，調查時間是在死刑犯槍決之後。

調查發現如下：

一、超過9成3的受訪民眾認為住家附近治安狀況良好，滿意度較2023年（88.8%）的治安調查有顯著提升；據歷年資料，自2014年滿意度逐年上升，皆維持在8成以上，2018年滿意度首次突破9成（91.3％），2024年滿意度（93.7％）再創新高。

二、民眾對警察維護治安工作滿意程度88.86%，相比2023年調查（82.86%）提高6%，反映民眾對警察在治安維持工作上高度評價。

三、民眾對政府強化社會安全網措施有66.7%表示滿意，相比2023年調查（54.51%）提高12.19%。民眾對社會安全網的認可，不僅彰顯政策方向的正確性，也強化了社會對政府施政能力的信任，未來應持續聚焦於強化跨部門合作，串聯各機關，如司法、警政、民政、教育、勞政、衛政、社政等。

四、45.8％民眾對於法官能公平公正解決刑事案件持正面評價，相比2023年調查（33.24%）提高12.56%，滿意度呈上升趨勢，創近十年新高，顯示出司法體系在透明度、專業性及公平性上的改進逐漸獲得社會大眾認同；然而，仍有超過5成（54.2%）民眾感到不滿意，未來應致力強化法官專業、廉政監督，提升民眾對於司法公信力。

此外，民眾對政府強力緝毒滿意度達65%，相比2023年調查（50.58%）提高11.93%，儘管滿意度自2019年後持續下滑至5成，但今年顯著回升至6成以上。

民眾最有「感觸」的詐騙，有45.66%的民眾正面肯定，相比2023年調查調查（37.62%）提高8.04%。觀察整體趨勢，民眾對政府在防制詐騙犯罪方面的滿意程度自2019年後，逐漸下滑至低點，2024年滿意度止跌回升，去年9月起政府推出「打詐儀表板」，讓財損、查緝詐團數據更加透明，也許是逐步挽回民眾支持與信心的關鍵。

有團體呼籲大麻合法化，但調查顯示，近9成民眾（89.72%）不贊成大麻合法化議題，有67.41%民眾完全不贊成大麻合法化，而

22.31%民眾認為「基本上不贊成大麻合法化，但如有配套措施願意考慮」。

2024年度首次針對調查「故意襲警造成傷亡是否須加重刑罰二分之一」，有95.1%的受訪者認為有必要加重，僅4.9%的受訪者認為針對現行法規毋需進一步加重刑罰。

近年社會對廉政與透明的高度關注下，政府加強打擊貪污犯罪，本次調查結果顯示，民眾對政府在打擊貪污犯罪方面的表現呈現兩極化，給予認同的民眾僅佔51.52%。

對於是否贊成廢除死刑，總計有87.97%的民眾對廢除死刑持否定態度，再創歷史新高，包括「完全不贊成廢除死刑」的民眾達66.01%，較2023年調查（62.7%）變多；「基本上不贊成廢除死刑，但如有配套措施願意考慮」的比例為21.96%，較2023年調查（23.1%）變少，顯示多數台灣民眾對於維持現行死刑制度具堅定支持。

另外，去年憲法法庭做出113年憲判字第八號判決，宣告「死刑部分合憲」，但須限縮適用範圍，墊高了判處死刑的門檻，結果之滿意度呈現意見分歧，有53.63%的民眾理解與認同提高判死的條件，但仍有46.37%的民眾對此裁決在公平性、執行細節或可能引發的司法不執行爭議仍有質疑。

國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系，針對2024年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度進行電訪調查研究。圖／取自簡報
國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系，針對2024年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度進行電訪調查研究。圖／取自簡報
國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系，針對2024年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度進行電訪調查研究。記者翁至成／攝影
國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系，針對2024年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度進行電訪調查研究。記者翁至成／攝影
國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系，針對2024年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度進行電訪調查研究。圖／取自簡報
國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系，針對2024年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度進行電訪調查研究。圖／取自簡報
國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系，針對2024年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度進行電訪調查研究。圖左至右為犯罪防治研究學系主任馬躍中、中正大學教育學院院長鄭瑞隆、犯罪研究中心主任楊士隆、犯罪防治學系教授兼系主任、犯罪防治研究所教授許華孚。記者翁至成／攝影
國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系，針對2024年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度進行電訪調查研究。圖左至右為犯罪防治研究學系主任馬躍中、中正大學教育學院院長鄭瑞隆、犯罪研究中心主任楊士隆、犯罪防治學系教授兼系主任、犯罪防治研究所教授許華孚。記者翁至成／攝影

司法 大麻 廢除死刑

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