台南蜂炮激情過後滿地炮屑與垃圾 已清出29.5公噸

台南鹽水蜂炮活動12日晚間熱鬧登場，吸引數十萬人潮，也留下大量炮屑與垃圾，環保局動員人力清理，到今天中午已清出約29.5公噸垃圾，由於下雨，清潔隊員清掃起來更艱辛，但力求環境在最短時間內恢復整潔風貌，隊員表示這是職責，雖辛苦但不算什麼。

南市環保局表示，今年蜂炮後街道清理除由鹽水區隊主責外，特別調度鄰近11區隊支援，出動垃圾車、回收車、掃街車、洗街車、水車及山貓等機具，以最高效率清除炮屑與垃圾，今天中午持續清掃，累積數量已29.5公噸。受雨勢影響炮屑難以清理，不過清潔隊員不畏低溫清掃，許多在地居民也自發性加入，齊心協力維護環境。

另2月8日鹿耳門聖母廟高空煙火活動同樣吸引大量人潮，安南區清潔隊投入115名人員及11輛機具，除活動舉辦前先進行環境清理工作，於9日凌晨6時進場善後清理，總計清出21公噸垃圾，確保周邊環境迅速恢復整潔。