搶救全國最大產地 台南東山區「龍眼烘焙窯」震損嚴重

台南市東山區是全國龍眼乾的重要產地，此次嘉義大埔地震造成當地多座龍眼烘焙窯損毀，嚴重衝擊農民生計，市長黃偉哲今天前往東山區林安里視察災情，指示盡速彙整災損資料，並於下周向農業部報告，全力爭取中央經費，協助農民加快復建，確保龍眼產業穩定發展。

台南市東山區地震災情雖沒有楠西和玉井嚴重，但目前已發出 41 張紅單、97 張黃單，黃偉哲表示，此次地震造成東山區民宅損害嚴重，尤其林安里的房舍大多老舊，沒有完整的結構地基，因此震損嚴重，指示相關局處加速損害鑑定作業，確認後立即動支經費，協助災民重建家園，

另龍眼烘焙窯部份，黃偉哲指出市府將於下周向農業部長說明災情，積極爭取中央支援，讓產業能夠順利運作，降低農民損失。

東山區長張政郎表示，東山區先前普查約有1600座龍眼烘焙窯，因多數位在僻遠山區，除請農民拍下受損照片，也可以向公所通報，會派員前往會勘，目前初估約2成受損，但部分路途較遠還待評估，龍眼產季約在8月左右，會盡速匯整向中央爭取經費，協助農民復建以免延誤龍眼乾的製作期。

張政郎說，東山區以龍眼及龍眼乾聞名，尤其是保有傳統烘焙窯的龍眼乾，帶有柴燒的風味，是當地有特有的農產品，也是農民重要的經濟命脈，從早年以土窯到逐漸改為磚窯，全新打造一座約20萬元左右，且需要傳統師傅打造，搶救烘焙窯就是搶救在地產業。