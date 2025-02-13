台南與日本本庄市締盟友誼城市 新道路命名「本庄街」慶祝

台南市與日本埼玉縣本庄市今天在黃偉哲市長及吉田信解市長的代表下，正式締結為國際友誼市，本庄市訪問團一行39人皆出席觀禮，見證兩市合作的新篇章，台南市與本庄市的吉祥物「魚頭君」和「Hanipon」也特地到場歡慶，為簽署儀式增添歡樂氣氛。

黃偉哲表示，在新年開始就迎接本庄代表團並順利締結為友誼市，讓他十分欣喜，在儀式上正式宣布，他已於昨日簽署公文，將位於安南區亞太國際棒球訓練中心附近的一條新設道路命名為「本庄街」，以此紀念兩市永恆的情誼。

黃偉哲也向本庄市訪問團熱情介紹台南作為美食與文化古都的獨特魅力，他邀請本庄的朋友停留期間細細品味台南的城市韻味，更期盼兩市的情誼能夠延續至下一代，力薦台南成為本庄學子修學旅行的最佳選擇。台南市政府新聞及國際關係處長蘇恩恩、教育局長鄭新輝、文化局代理局長林偉旭及民政局副局長吳明熙均共同與會。

吉田信解表示，本庄市與台南互動緊密，雙方友誼深厚，本庄市吉祥物「Hanipon」已經連續5次來台南參加林百貨的遊行活動，此行也特地率領了包含議會、商界、農業及教育等領域的代表一同訪台，希望藉此行作為雙方交流的新起點，推動更多跨領域合作，讓兩市民眾共享國際友誼的美好成果。

吉田市長感謝黃偉哲市長以當季水果款待訪團，他也表示雖然此次未能將本庄榮獲一等賞的草莓品種帶來台南，但他對未來兩市的農產交流充滿期待。