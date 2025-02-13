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雲林國姓公16日萬人隨香過爐 黃金飆漲今年暫不鎔金
雲林縣定民俗文化資產「五股開臺尊王過爐大典」本月16日登場，將從四湖鄉海清宮移駕至大埤鄉豐田村成功廟。今年將為尊王更換近80年的頭盔，至於過爐別具特色的「鎔金」儀式，隨著金價飆漲、為降低耗損率，今年暫停鎔金，過爐當天備有千桌平安宴，歡迎信眾共襄盛舉「呷平安」。
中華五股開台尊王協會指出，五股開臺尊王「國姓公」鄭成功信仰原於清乾隆年間，由鄭氏後代五兄弟供奉，後因5人分居5處，改由5股13庄每年輪流請回奉祀，沿襲至今已逾百年歷史，範圍橫跨雲林四湖、崙背、斗南、虎尾、大埤及嘉義溪口，每年過爐是地方宗教盛事。
該協會表示，今年過爐將從四湖鄉三條崙海清宮移駕至大埤鄉豐田村成功廟，豐田村15年才輪到1次，當天會總動員迎駕，今年過爐途經四湖、元長、虎尾、大埤達50公里，是路徑最長的一條香路，5股13庄預供將有萬人隨香迎駕。
五股開臺尊王過爐保有許多特有習俗，包括「各股各有自己專屬顏色」、「配掛紀章」、「過股點交（鎔金）」、「神龕啟封」、「一股請四股」、「歷屆爐主隨駕」等，2016年登錄為雲林縣民俗文化資產。
其中「過股點交」最受矚目的是鎔金儀式，即把各方信眾捐贈的金牌，請鎔金師公開進行鎔金成金塊，今年在點交方面，該協會除幫國姓公及左右護法換新神衣，也將替正駕神尊更換近80年頭盔，至於鎔金因金價飆漲，考量鎔金會有少許耗損而決定今年暫時不鎔金，金牌原封保存，擇年再鎔。
協會指出，過爐將於本月16日上午7時點起馬炮，同日傍晚抵達豐田村成功廟，駐駕3日後將移駕至值年爐主住宅所設的紅壇奉祀，過爐當天將席開上千桌平安宴讓隨香信眾「呷平安」，歡迎全國鄉親共襄盛舉。
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