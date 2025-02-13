市定古蹟百年曾文溪渡槽橋橋面多處剝落 疑被地震毀損

0121嘉義大埔地震後餘震不斷，不只台南楠西、玉井、東山等受損嚴重，連在官田區的市定古蹟嘉南大圳曾文溪渡槽橋，也發現部分水泥剝落露出鋼筋，懷疑是地震導致，曾文溪渡槽橋曾歷時2年修復橋體與橋墩，雖已轉型觀光不時會有遊客前往，民眾希望能全面檢視，台南市文資處表示已派員勘查渡槽橋評估受損程度。

曾文溪渡槽橋位於台南市官田區，建於1929年（昭和4年），是嘉南大圳南幹線的重要輸水設施。該橋全長約339.9公尺，寬約3.03公尺，採用雙層設計，上層為鋼筋混凝土橋面，供人車通行；下層為華倫式桁架鋼樑水槽，負責輸送灌溉用水。

台南市政府將近百年歷史的曾文溪渡槽橋指定為市定古蹟，斥資5千多萬元修復，包括整體橋梁鋼構件損壞抽換、鋼構件噴砂及塗漆、橋面板底部及橋面兩側護欄修復，並將橋下3處橋墩基礎植入基樁進行補強，強化橋梁整體穩定性。

另外，北側入口護欄及損壞的橋名柱也一併復原，重現橋梁北岸入口，結合周邊已完成的景觀工程，提供民眾尋跡探訪，認識嘉南大圳故事的新景點。近來曾文溪渡槽橋結合周邊的山海圳國家綠道，成為民眾休閒與觀光的新景點，可一路走到烏山頭水庫，見證台灣水利工程的歷史與發展。

菜寮溪產業觀光協會理事長茅明旭在地震後走訪曾文溪渡槽橋，發現橋面上有多處水泥剝落，他初步檢視認為是否先前整後的新舊水泥連接處被震掉，應該沒有危及橋梁結構，但也可感受到地震的威力之強，建議相關單位能全面檢視並整修，現在有不少遊客會前往，應確保安全無虞。

文化局表示，市定古蹟嘉南大圳曾文溪渡槽橋，是嘉南大圳水利系統當中規模最大的一座輸水渡槽橋。渡槽橋採雙層式設計，上層為鋼筋混凝土橋面，下層是華倫式桁架鋼梁水槽，使用鉚釘接合，鋼材來源為日本官營八幡製鐵所，鋼梁水槽體結構由築島造船所承製，基座土木工程，則由日本近代創設並承攬多項台灣重大工程的鹿島組承包，各項營造特色見證日本近現代工業的發展、及其先進技術在台灣的實踐。

嘉南大圳曾文溪渡槽橋最初兼具交通與輸水功能，曾是縱貫公路（今台1線）的一部分。隨著交通發展，公路改線，渡槽橋的交通功能逐漸淡出。2014年，曾文溪渡槽橋被指定為台南市市定古蹟。 市府於2020年啟動修復工程，歷時兩年，2022年5月完工。修復內容包括橋體鋼構件的更換與塗裝、橋面護欄修復，以及橋墩基礎補強等。

市府表示，在八田與一興建嘉南大圳設計特有具有「交通道路」與「輸水管路」的複合功能，「上方是給人車通行，下方則是把嘉南大圳的水由溪北運輸到溪南的」，對台灣農業、南北交通、經濟發展有重要貢獻，目前轉型為觀光功能，在渡槽橋欣賞夕陽西照很漂亮，成為民眾旅遊打卡的新景點。

台南市文資處表示，0121地震後相關文資震損共有26處，私人共14處，經費共1558萬5000元，提報災害準備金進行復建。正在執行修復工程，所需修復經費併入原案辦理，1處(學甲慈濟宮)，公有共11處，由各管理機關自行提報災害準備金進行復建，不包括楠西江家古厝建築群。