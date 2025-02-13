台南樂齡遇見幸福 8旬阿嬤也會製作賀卡動畫

台南市為推動高齡友善城市，設有38間樂齡學習中心，為高齡者提供快樂學習、忘卻年齡的環境，其中樂齡學習示範中心最近以「三五成群遇見幸福」影片，參加短片徵選拿到金質獎。中心分享，連80多歲的阿嬤為了和外國的親人聯絡與互動，也學會製作動畫，比年輕人還厲害。

樂齡示範中心主任鍾秀琴表示，2021年因疫情關係無法到校上課，在停課不停學的措施下，教導樂齡中心的學員透過LINE、YOUTUBE等數位學習，也開增能數位課程。並以「樂齡Online─臺南限定不老青春『錄』」為題，將科技導入高齡者生活，號召長者透過影片創作來宣導高齡議題，2022年獲衛福部「台灣健康城市暨高齡友善城市創新獎」。

過年前開辦「代間學習」課程，教導老人家製作數位動畫賀卡，除了有趣，也讓新年的祝賀傳送更遠，除強化親子關係，也讓親友更安心。有名80多歲的阿嬤，孩子、孫子都住在國外，這名阿嬤也想製作動畫賀卡，但不會畫畫，她在老師引導下，利用手機內的圖片為範本，依樣畫圖，也完成動畫賀卡製作，傳送給孩子剎那，滿心歡喜，老師看了也感動。

南市教育局鼓勵高齡者數位學習，舉辦「爺奶Youtuber樂齡好好拍」短片徵選活動，邀請樂齡長者利用簡易的錄影設備，展示他們在樂齡中心所學的成果。影片內容圍繞生活主題，藉此縮短民眾與樂齡中心的距離，甄選出金質獎1名、銀質獎2名及銅質獎9名。其中台南市樂齡示範中心以

「三五成群遇見幸福」短影片拿到金質獎。「三五成群遇見幸福」短片是透過遊戲和帶動唱，讓長輩在老師與志工的引導下拍成短片，傳達歡樂與心靈正向力量。

佳里區樂齡學習中心的「樂齡學習~憂鬱、失智Go away」，以短劇形式展現學員如何在課程中找到價值感，遠離憂鬱情緒並關注大腦健康，榮獲銀質獎；新市區樂齡學習中心的「新齡快樂指南Action」，以幽默戲劇和歌唱形式，向民眾宣導打擊詐騙和預防失智的方法，也獲得銀質獎。