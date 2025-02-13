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嘉南地震 台南東山2成龍眼烘焙窯毀損

中央社／ 台南13日電

嘉南1月21日起連日多起地震，造成台南市東山區多座龍眼烘焙窯毀損，市府初步統計約2成受損，將向中央爭取加速復建，確保龍眼產業穩定發展。

台南市長黃偉哲今天視察東山區林安里災情，他指出，東山區約2成龍眼烘焙窯受損，適逢龍眼產季將至，緊接著是龍眼乾製作期，復建工作刻不容緩，市府下週將向農業部說明災情，爭取中央支援，以利產業運作，降低農民損失。

此外，地震造成東山區民宅毀損，黃偉哲指出，目前東山區發出41張紅單及97張黃單，市府已加速損害鑑定作業，確認後立刻動支經費，協助災民重建家園。

台南市政府新聞稿指出，東山區以龍眼及龍眼乾聞名，也是全國龍眼乾重要產地，多座龍眼烘焙窯因地震損毀，市府將彙整災損資料提報中央，研擬適當補助措施，協助農民修復。

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