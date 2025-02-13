雲林6歲女童擲筊「連續12聖杯」 奪得新天宮百萬電動休旅車

雲林縣西螺新天宮祭出2輛百萬電動休旅車，舉辦春節擲筊送汽車，吸引12000多人參加，分兩階段擲筊，其中182人連續6聖筊昨天進決賽，一番激烈競爭，幼兒園大班年僅6歲蔡姓女童連擲12聖筊，幸運為父母贏回1輛電動車，一家樂翻天，另一輛由50多歲李姓信徒擲出9個聖筊獲得。

家住虎尾的蔡姓女童，2月2日大年初五是她的生日，一家人帶她到西螺玩，路過新天宮即進廟拜神祈福，才知道廟方辦擲筊得汽車活動，父母只想讓壽星試試運氣，抱著好玩心態，沒想到一連擲出6個聖筊進入決賽。

初賽結果共182人進入決賽，昨天再抵廟進入第二階段擲筊，廟裡擠滿人觀賽，來自嘉義的李先生說，是看新聞知道新天宮在春節期間廟方有汽車擲筊活動，春節帶全家人到西螺玩並到新天宮型拜擲筊，沒想到進入決賽。昨天他擲出第9聖杯，超過去年的8聖杯，全場為他祝賀，也讓他暫居第一。

輪到蔡小妹妹上場時，因年紀最小全場注目，當她擲到第9杯來到第一名門檻時，後來又一杯接一杯擲出3聖杯，全場歡呼，直到全數擲完，蔡小妹妹果然是幸運壽星，以12聖杯奪得百萬電動休旅車，舉家興高采烈，感謝神明眷愛。李先生也以第二名奪得第二輛車。

蔡爸爸及李先生說，他們覺得很幸運也很開心，能獲得百萬電動休旅車，這是神明所的車，會留下來自己開。

新天宮主委黃耀慶表示，新天宮奉祀媽祖，期待透過擲筊活動，與大家同樂同時也讓大家過年來走春，參拜媽祖庇佑平安、順利，前年推出BMW轎車，今年擴大2輛最新款百萬純電休旅車，1月15日起到新天宮點燈、安太歲或添香油錢100元就可以參加擲筊，連續6個聖筊就能參加元宵節決賽。

黃耀慶表示，昨天下雨仍不減信眾熱情，團隊工作人員也很辛勞，明年會持續辦理，讓更多媽祖信徒來新天宮一起熱鬧迎接新年。