台南獲配8480劑流感疫苗 37區衛生所2月20日開打
衛生福利部疾病管制署已增購10萬劑公費流感疫苗，台南市政府今天表示，台南市獲配8480劑，預定37區衛生所20日同步開打，接種疫苗後產生抗體需要2週時間。
南市府衛生局今天指出，因應藝人流感驟逝、流感疫情升溫及社會高度關注疫苗接種等需求，疾管署緊急增購公費流感疫苗，依各縣市人口比例分配，台南市獲配8480劑，2月20日同步開打，以提升免疫力，有效降低重症和死亡風險。
衛生局表示，此次增購公費流感疫苗適用下列對象，涵蓋65歲以上長者、6個月以上至國小入學前幼兒、國小至高中（含高職、五專前3年級）學生等11類高風險族群，全市37區衛生所提供施打服務。
因增購公費流感疫苗接種對象須審查資格是否符合11類高風險族群，台南市無法開放網路平台預約，符合資格者應攜帶相關證件至衛生所完成接種。
衛生局提醒，已有孩童因流感併發重症去世，顯示流感疫情仍處於高峰，接種疫苗是預防流感重症最佳防線。除接種疫苗，市民應落實勤洗手，佩戴口罩，避免出入人潮擁擠場所等，降低病毒傳播風險。
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