快訊

台中新光三越疑氣爆1死1傷…台灣大道交通大亂 救護車塞在路上

台中新光三越11樓疑氣爆坍塌 一人無生命跡象…消防局：正釐清是否工安意外

高雄分屍魔家中找到牛排刀！ 懷疑可能用來片人肉片

台南獲配8480劑流感疫苗 37區衛生所2月20日開打

中央社／ 台南13日電
衛生福利部疾病管制署已增購10萬劑公費流感疫苗，台南市政府今天表示，台南市獲配8480劑，預定37區衛生所20日同步開打。示意圖。本報資料照片
衛生福利部疾病管制署已增購10萬劑公費流感疫苗，台南市政府今天表示，台南市獲配8480劑，預定37區衛生所20日同步開打。示意圖。本報資料照片

衛生福利部疾病管制署已增購10萬劑公費流感疫苗台南市政府今天表示，台南市獲配8480劑，預定37區衛生所20日同步開打，接種疫苗後產生抗體需要2週時間。

南市府衛生局今天指出，因應藝人流感驟逝、流感疫情升溫及社會高度關注疫苗接種等需求，疾管署緊急增購公費流感疫苗，依各縣市人口比例分配，台南市獲配8480劑，2月20日同步開打，以提升免疫力，有效降低重症和死亡風險。

衛生局表示，此次增購公費流感疫苗適用下列對象，涵蓋65歲以上長者、6個月以上至國小入學前幼兒、國小至高中（含高職、五專前3年級）學生等11類高風險族群，全市37區衛生所提供施打服務。

因增購公費流感疫苗接種對象須審查資格是否符合11類高風險族群，台南市無法開放網路平台預約，符合資格者應攜帶相關證件至衛生所完成接種。

衛生局提醒，已有孩童因流感併發重症去世，顯示流感疫情仍處於高峰，接種疫苗是預防流感重症最佳防線。除接種疫苗，市民應落實勤洗手，佩戴口罩，避免出入人潮擁擠場所等，降低病毒傳播風險。

台南 流感疫苗 衛生所

延伸閱讀

增購公費流感疫苗20日開打 北市獲配1.1萬劑

10萬劑公費流感疫苗台南獲8480劑 衛生局：將集中施打

大S流感猝逝民眾嚇瘋狂打疫苗 疾管署增購10萬劑：打不完銷毀

大S在越南擁高人氣 病逝掀流感疫苗搶打潮

相關新聞

雲林6歲女童擲筊「連續12聖杯」 奪得新天宮百萬電動休旅車

雲林縣西螺新天宮祭出2輛百萬電動休旅車，舉辦春節擲筊送汽車，吸引12000多人參加，分兩階段擲筊，其中182人連續6聖筊...

台南鹽水蜂炮雨中落幕 炮灰碎屑全黏在地面…初估清28公噸垃圾

蜂炮慶元宵，台南鹽水蜂炮今年罕見在雨中舉行，不過遊客體驗犁蜂炮熱情依舊，繞境神轎直至今天凌晨3點返回武廟，也宣告蜂炮活動...

嘉義老字號「大人物書店」本月底熄燈 臉書出現冒名詐騙賣書

嘉義市經營逾30年老字號「大人物書店」，去年底掛結束營業拍賣布條，預計2月底熄燈，業者發現有人冒用書店名義，在臉書販售黃...

嘉義望族「壺仙」孫子自美返台 擬重塑祖父銅像規畫紀念館

嘉義4大家族之一、全台首位有「法曹詩人」稱譽的「壺仙」賴雨若，創立「壺仙花果園」，過世後兒子改建「壺仙幼稚園」，閒置荒廢...

加碼抽1公斤黃金！台南購物節倒數 「1動作」登錄最輕鬆

為期4個月的台南購物節活動，累積消費登錄金額突破59億，活動進入最後倒數，只到2月15日24時止，經發局提醒把握今年突破...

台南樂齡遇見幸福 8旬阿嬤也會製作賀卡動畫

台南市為推動高齡友善城市，設有38間樂齡學習中心，為高齡者提供快樂學習、忘卻年齡的環境，其中樂齡學習示範中心最近以「三五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。