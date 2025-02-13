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加碼抽1公斤黃金！台南購物節倒數 「1動作」登錄最輕鬆

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南購物節將在2月20日進行壓軸抽獎，大獎之一是市價逾百萬元的TOYOTA RAV4油電車巷。／台南市經發局提供
台南購物節將在2月20日進行壓軸抽獎，大獎之一是市價逾百萬元的TOYOTA RAV4油電車巷。／台南市經發局提供

為期4個月的台南購物節活動，累積消費登錄金額突破59億，活動進入最後倒數，只到2月15日24時止，經發局提醒把握今年突破以往，登入台南購物節官方LINE帳號就可以進行登錄抽獎，綁定雲端發票載具自動匯入更輕鬆、便利，還享有自動兌獎功能。

經發局表示，台南購物節除了加碼抽1公斤黃金外，還有Toyota RAV4百萬汽車、天然寶石鑽墜、Yamaha電動機車與iPhone16手機、2萬元加菜金等精美實用好禮，全國民眾來台南吃得開心、玩得開心、買得開心，輕鬆就把大獎抽回家。

市長黃偉哲表示，台南市素以街頭美食與庶民消費聞名，購物節主打庶民經濟，把抽獎金額從去年的100元降低為50元，並特別結合59個公有零售市場與夜市一起參與，推出專屬的數位行銷券，到市場買菜、夜市吃美食都有機會抽中價值300萬元的1公斤黃金。

黃偉哲說，本屆台南購物節結合數位行銷券的攤位店家數量累計近2500攤，合作相當踴躍，期待下一屆台南購物節會有更多店家共同響應，打造有感庶民經濟，創造富庶的臺南。

經發局表示民眾只要在台南商店、公有零售市場、夜市、賣場或百貨消費，都可以憑發票、收據或是數位行銷券登錄參加抽獎，只要消費滿50元就可以獲得抽獎機會，特約店家消費序號兩倍送，期盼大家踴躍參與，把大獎帶回家。

市府將於2月20日當日抽出壓軸抽眾多好禮，請民眾把握機會踴躍登錄，更多活動詳情，請上台南購物節官網或臉書查詢。

台南購物節將在2月20日進行壓軸抽獎，大獎之一是市價逾百萬元的TOYOTA RAV4油電車巷。／台南市經發局提供
台南購物節將在2月20日進行壓軸抽獎，大獎之一是市價逾百萬元的TOYOTA RAV4油電車巷。／台南市經發局提供

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