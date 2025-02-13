台南鹽水蜂炮雨中落幕 炮灰碎屑全黏在地面…初估清28公噸垃圾

蜂炮慶元宵，台南鹽水蜂炮今年罕見在雨中舉行，不過遊客體驗犁蜂炮熱情依舊，繞境神轎直至今天凌晨3點返回武廟，也宣告蜂炮活動順利落幕，南市府隨後出動人員展開清理作業，但因台南直至今早仍有明顯雨勢，炮灰碎屑全黏在地面，清理不易，預估中午前可恢復市容。

南市府指出，為有效掌握今年蜂炮活動狀況，活動期間成立緊急應變中心，協調各項臨時突發事件，市長黃偉哲昨晚也特別在主炮城啟炮前，至應變中心了解各項整備狀況，並慰勉相關市府團隊的辛勞。

環保局表示，今年活動現場出動35座流動廁所及4台流廁車，今天凌晨活動結束後，儘管降雨不斷，也立即在清晨5點多啟動清理機制，調派約174人次清潔人員與各式車輛機具進駐，全力展開清理作業，粗估清出約28.8公噸垃圾，會在最短時間內迅速恢復市容整潔風貌。

鹽水蜂炮今年因適逢平日，加上遇見下雨天，遊客人數雖沒有往年多，不過仍傳出零星受傷人數，經統計截止昨晚10點，共有5名遊客受傷，其中因蜂炮受傷有4人，有人被炮灰碎屑燻到眼部，有人則是被蜂炮炸到，而另1名為非因蜂炮受傷，不過均無大礙，並未送醫。