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嘉義望族「壺仙」孫子自美返台 擬重塑祖父銅像規畫紀念館

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市退休文化局長賴萬鎮陪同賴辰雄、賴博雄，拜訪同為嘉中校友的養雞大王、總統府資政黃崑虎（右四）遇陳澄波外孫蒲浩明教授（右二），4位嘉義高中前後期傑出校友，共聚一堂，實屬難得。圖／賴萬鎮提供
嘉市退休文化局長賴萬鎮陪同賴辰雄、賴博雄，拜訪同為嘉中校友的養雞大王、總統府資政黃崑虎（右四）遇陳澄波外孫蒲浩明教授（右二），4位嘉義高中前後期傑出校友，共聚一堂，實屬難得。圖／賴萬鎮提供

嘉義4大家族之一、全台首位有「法曹詩人」稱譽的「壺仙」賴雨若，創立「壺仙花果園」，過世後兒子改建「壺仙幼稚園」，閒置荒廢近半世紀，賴家5位孫子去年賣給在地建商，整地暫出租做停車場，「壺仙」的2位孫子日前返台來嘉，由退休文化局長賴萬鎮陪同拜訪嘉中校友、懷舊之旅，規畫祖父紀念館，重塑祖父銅像。

賴萬鎮說，日前陪同嘉義望族賴雨若（壺仙）孫子賴辰雄博士（賓州大學口腔微生物專家）、賴博雄博士（前統一生物科技部總經理），到台南拜訪同為嘉中校友的養雞大王、總統府資政黃崑虎。

黃崑虎高齡94歲，精神矍鑠，談笑風生，毫無老態，最近邀請陳澄波外孫蒲浩明教授，製作半身雕像，即將大功告成，4位嘉義高中前後期傑出校友，共聚一堂，實屬難得；加上蒲浩明是嘉義美街人，蔚為佳話。接著賴萬鎮再陪同賴辰雄、賴博雄博士，拜訪嘉市美術館長陳佳琦，導覽觀賞林玉山大師主題展。

賴萬鎮陪同賴辰雄、賴博雄參觀他們祖父門生興建，位在嘉義公園孔廟右側的「尊師亭」，至今已超過半世紀，許多市民不清楚其來歷，「尊師亭」是賴雨若學生們恭製紀念先師，「壺仙」孫子計畫請浦浩敏重塑賴雨若銅像，目前壺仙花果園的水泥塑雕像，先放置花果園旁，未來遷移至尊師亭右側。

賴萬鎮說，半個世紀前由「壺仙」兒子賴巽章創辦「壺仙幼稚園」培育許多人才，孫子在美國處理資產。與建設公司有約：西半部開發大樓，東部保留部分為「賴雨若紀念館」，不失兩全其美。現在規畫為停車場，應是暫時措施，等待適當時機再開發。

有「法曹詩人」稱號的「壺仙」賴雨若是日治時期南台灣第一位辯護士（律師），創立的「壺仙花果園」（今垂楊路、融合街口）在百年前是嘉義文人雅士、藝術家的聚會所，有如當年的「文化中心」，影響深遠。

嘉義4大家族之一、全台首位有「法曹詩人」稱譽的「壺仙」賴雨若，創立「壺仙花果園」，過世後兒子改建「壺仙幼稚園」，閒置荒廢近半世紀，賴家5位孫子去年賣給在地建商，整地暫出租做停車場。記者魯永明／攝影
嘉義4大家族之一、全台首位有「法曹詩人」稱譽的「壺仙」賴雨若，創立「壺仙花果園」，過世後兒子改建「壺仙幼稚園」，閒置荒廢近半世紀，賴家5位孫子去年賣給在地建商，整地暫出租做停車場。記者魯永明／攝影
嘉市退休文化局長賴萬鎮陪同賴辰雄、賴博雄博士，拜訪嘉市美術館長陳佳琦，導覽觀賞林玉山大師主題展。圖／賴萬鎮提供
嘉市退休文化局長賴萬鎮陪同賴辰雄、賴博雄博士，拜訪嘉市美術館長陳佳琦，導覽觀賞林玉山大師主題展。圖／賴萬鎮提供
嘉市退休文化局長賴萬鎮（中）陪同賴辰雄（左）、賴博雄（右）參觀他們祖父「壺仙」賴雨若門生興建，位在嘉義公園孔廟右側的「尊師亭」。圖／賴萬鎮提供
嘉市退休文化局長賴萬鎮（中）陪同賴辰雄（左）、賴博雄（右）參觀他們祖父「壺仙」賴雨若門生興建，位在嘉義公園孔廟右側的「尊師亭」。圖／賴萬鎮提供
嘉市退休文化局長賴萬鎮陪同賴辰雄、賴博雄參觀他們祖父「壺仙」賴雨若門生興建，位在嘉義公園孔廟右側的「尊師亭」。圖／賴萬鎮提供
嘉市退休文化局長賴萬鎮陪同賴辰雄、賴博雄參觀他們祖父「壺仙」賴雨若門生興建，位在嘉義公園孔廟右側的「尊師亭」。圖／賴萬鎮提供
嘉市退休文化局長賴萬鎮陪同賴辰雄、賴博雄參觀他們祖父「壺仙」賴雨若門生興建，位在嘉義公園孔廟右側的「尊師亭」。圖／賴萬鎮提供
嘉市退休文化局長賴萬鎮陪同賴辰雄、賴博雄參觀他們祖父「壺仙」賴雨若門生興建，位在嘉義公園孔廟右側的「尊師亭」。圖／賴萬鎮提供

嘉義 詩人

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