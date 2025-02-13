嘉義老字號「大人物書店」本月底熄燈 臉書出現冒名詐騙賣書

嘉義市經營逾30年老字號「大人物書店」，去年底掛結束營業拍賣布條，預計2月底熄燈，業者發現有人冒用書店名義，在臉書販售黃帝內經等書，業者接到許多客戶來電詢問，驚覺書店被冒用，提醒消費者勿受騙上當；無獨有偶，去年鴻圖書局熄燈前，也遭人冒用在臉書賣字帖。

大人物書店業者說，書店本月底才熄燈，但臉書出現如下內容：「台灣的朋友再見，我們的大人物書店正式熄燈！目前店鋪已關，還剩小部分漫畫講透黃帝內經堆積倉庫，我們決定全部免運費成本價送大家，4款書籍供您選擇~最後機會！錯過這次就沒機會了！搶購搶完結束！黃帝內經養生食補傷寒論百病食療，大人物書店結束營業太拍賣。」業者提醒，臉書內容是詐騙，書店名義被冒用。

業者表示，客戶看到詐騙臉書紛紛來電詢問，連接網站出現簡體字，疑來自大陸，書店未賣臉書所提黃帝內經等書，提醒消費者勿受騙上當。位在市立體育場對面的大人物書店，共有地上1層及地下室共2層樓經營面積，書籍及文具多樣化，是許多讀書人、老嘉義一常去的書店，得知書店要熄燈，上午開門營業，許多客人前來買書、買文具，客人說，「又將少1家書店可去了」。

去年9月底鴻圖書局熄燈前，也出現臉書有人以「鴻圖書店」帳號，用鴻圖書局資訊在社群張貼，販售字帖文章，造成部分客人誤以為是鴻圖書局商品。