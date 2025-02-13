學甲爐碴案 民團質疑黃偉哲圖利護航郭再欽

民眾黨立委陳昭姿昨指控，民進黨前中執委郭再欽不當掩埋爐碴超過五十八萬噸，台南市政府未發函行為人郭再欽，而是發給其下包人頭「林富順」。時代力量前立委陳椒華也質疑台南市長黃偉哲涉嫌護航及圖利，並直言台南市環保局非常離譜。

台南市環保局回應，要求實際行為人林富順清理，若無清理意願時，再要求明祥馨負後續清理責任。二○二三年六月已函請明祥馨提送清理計畫，明祥馨公司代表人即是郭再欽，立委指護航特定人士為不實指控。

「監督施政聯盟」昨天在立法院舉行記者會，指賴清德總統擔任台南市長期間，郭再欽在台南市學甲區多筆農地、工業用地不法掩埋爐碴，總量超過五十八萬噸，至今仍有超過廿八萬噸未清除，台南地檢署起訴後認定郭再欽就是犯罪主嫌。

監督施政聯盟召集人陳椒華說，根據起訴書，明祥馨公司不法掩埋爐碴，郭再欽獲利達數百億元，委託清運的業者林富順不法所得也高達一七○○多萬元，台南市政府僅要求林富順提出清運計畫書，台南市環保局明顯護航圖利郭再欽。

陳椒華再指，二○一六年六月，台南地檢署調查此地不法掩埋爐碴，台南市政府明知違法，還發給全程興業建照，郭再欽身為民進黨前中執委，雖在遭到起訴後退黨，黃偉哲仍然選擇護航違法行為。

陳昭姿說，接獲各方陳情，郭再欽利用綿密黨政關係，持續在學甲地區掩埋爐碴，不法獲利高達廿一億元，台南市環保局、環境部聲稱有發文要求「郭再欽」提出清運計畫書，然其實並未發函真正行為人郭再欽，而是發給其下包人頭「林富順」。

台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧說，爐碴廢棄物處理後的再利用，應遠離地下水一公尺，不能與土壤接觸，郭再欽不法掩埋爐碴且泡在地下水中，下挖地下五至六公尺深，黃偉哲不要求清除就是明顯圖利。