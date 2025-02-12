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嘉義水上中興路平交道常回堵 立委蔡易餘建議闢新路分流車潮

中央社／ 嘉義縣12日電
民進黨立委蔡易餘。聯合報系記者黃婉婷／攝影
民進黨立委蔡易餘。聯合報系記者黃婉婷／攝影

嘉義水上中興路平交道與水上車站離太近，火車靠站平交道柵欄就會放下阻擋行車，持續時間過久常造成車流回堵；民進黨立委蔡易餘今天提建議，新闢鐵路旁西側道路分散車流。

蔡易餘今天邀集台鐵公司、鐵道局及水上鄉公所等單位到水上車站，討論短期交通改善配套措施的系統優化及列車時刻等候調整進度，解決中興路車輛停平交道阻塞問題。

經過一番協商，台鐵公司副總經理陳宗宏向在場人士說明，將持續與設計交通控制系統的日本廠商討論優化系統設備可行性，以及調整列車交會時間與車次時刻，讓平交道柵欄放下時間從5分鐘縮減至2分鐘，預計1個月後回覆改善方案結果。

蔡易餘認為，水上段鐵路高架化是徹底解決塞車的方法，但這非一蹴可幾，總要先處理現況，今天與水上鄉長林緗亭在中興路平交道會勘後，討論出可用增設平面道路方式解決。

蔡易餘建議，在臨鐵路旁西側新闢約235米平面道路，調整讓車流採分流方式，在平交道柵欄放下時，車輛就不會全部集中在中興路，又回堵到台1線。

林緗亭說，中興路塞車是水上人的痛，短期只能靠台鐵先將行車管理系統優化，讓火車停靠水上車站時，中興路平交道柵欄不會馬上跟著放下、阻擋車流；而蔡易餘新提出另闢平面道路，紓緩車流量部分，公所這邊也會啟動配合一起評估。

台鐵 林緗亭 蔡易餘

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