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楊梅休息站火燒車釀4死4傷 雲林夜市慈愛會今捐助40萬

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善向展家表達關懷之意。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善向展家表達關懷之意。圖／雲林縣政府提供

國道1號楊梅休息站1月25日晚上發生電動休旅車自撞分隔島引起火燒車事故，造成駕駛倪男等4人死亡及倪妻展女與3名孩童受傷，4人仍在醫院治療中，雲林縣夜市慈愛會今捐助展家40萬元喪葬善款，雲縣府社會處也成立專戶協助。

該起事故發生時，車上有倪男、展女夫妻及其3名子女，另有展女弟弟的3名小孩，倪男與10歲兒子、4歲女兒及展女的2歲姪女傷重死亡，展女與8歲兒子、2名姪女則因燙傷，仍在治療中。

展女的娘家位於雲林縣斗六市，雲林縣長張麗善、斗六市長林聖爵都前往慰問並致上慰問金，雲林縣夜市慈愛會也募集40萬元喪葬善款，今由理事長陳鴻榮代表捐助。

張麗善表示，4名傷者後續醫療、復健費用龐大，縣府社會處已成立救助專戶，後續也會持續關懷。

雲林縣夜市慈愛會理事長陳鴻榮（右）捐助喪葬善款。圖／雲林縣政府提供
雲林縣夜市慈愛會理事長陳鴻榮（右）捐助喪葬善款。圖／雲林縣政府提供

國道 張麗善 火燒車 雲林

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