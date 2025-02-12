南市府駁斥陳昭姿指控斥抹黑 嚴打環境犯罪絕不姑息

民眾黨立委陳昭姿及前立委陳椒華今指，民進黨前中執委郭再欽不當掩埋爐渣，南市府未發函郭再欽，以及質疑台南市長黃偉哲涉嫌護航及圖利。南市環保局駁斥為抹黑，強調已要求實際行為人林富順清理，後續若人無清理意願時，再要求明祥馨公司負後續清理責任。

環保局說明，該局已在2023年6月函請明祥馨公司提送清理計畫，明祥馨公司代表人即是郭再欽，立委陳昭姿所指護航特定人士為不實指控。

民眾黨立委陳昭姿今天說，民進黨前中執委郭再欽不當掩埋爐渣，總量超過58萬噸，台南市政府未發函行為人郭再欽，而是發給其下包人頭「林富順」。時代力量前立委陳椒華質疑，台南市長黃偉著涉嫌護航及圖利。

台南市環保局回應，對環境犯罪絕不包庇，發現不法一律依法嚴辦，請外界勿刻意扭曲事實，抹煞市府全力打擊犯罪的決心與行動。學甲爐碴案件調查過程均全力配合檢調單位，並強制要求業者清除農地上掩埋的爐碴。至目前為止，包括學甲大灣段農地及興業段61、240、804之2及380等地號可執行爐碴清除的範圍內，都已清理完畢。環保局強調，絕無圖利清理義務人，若未來具挖除可行性時，將立即責令清除爐碴。

環保局說明，有關爐碴案，在全程興業公司廠房底下爐碴無法強制清除期間，環保局共進行12次地下水、8項重金屬採樣檢測，結果都低於管制標準，未來將持續追蹤，同時也在地籍資料註記，一旦具備挖除可行性，立即執行清理。

全程興業公司為不知情者，信賴利益應予保障，如命清理義務人清除爐碴而拆除善意第三人的廠房，不僅無法營業、損失廠房興建成本，更會影響公司員工生計，基於信賴保護原則及比例原則，才在廠區的生產必要範圍內先採取環境監測管理，並非因此免除清理義務人清除義務。

另環境部長彭啓明去年12月12日現場勘查時表示，廠房下方爐碴務必設法阻絕，避免雨水滲流，環保局將與國有財產署研議可行方案。彭部長也肯定南市面對學甲爐碴案採取積極處理態度，包括廢止再利用資格、強力要求清運，以及與檢調、司法的密切合作，全程公開透明。

環保局強調，市府對環境犯罪零容忍，學甲爐碴案自發現以來就積極主動查辦，依法要求清理義務人清除爐碴，並全程錄影、網路直播，接受全民監督，為全國首創。南市更是全國第一個完成非法爐碴清除的地方政府，針對外界惡意指控，市府絕不容忍，任何抹黑都無法否定市府團隊的堅持與努力。