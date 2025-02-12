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嘉義新港溪北六興宮黑面三媽 17日飛新加坡會香宗教交流

中央社／ 嘉義縣12日電

嘉義新港溪北六興宮黑面三媽（媽祖）宗教活動將延伸南洋，2月17日至19日黑面三媽將前往新加坡，為當地信眾賜福平安，廟方期待媽祖文化信仰在新加坡獲得更多認同。

溪北六興宮黑面三媽今天舉行元宵遶境，為新港鄉溪北地區民眾賜福；六興宮主委江筱芃告訴中央社記者，遶境溪北村進行會香賜福活動後，媽祖將於2月17日搭飛機前往新加坡進行3天2夜宗教文化交流會香活動。

江筱芃指出，交流活動預計參訪新加坡的韮菜芭城隍廟、瓊州天后宮、萬天府及兀蘭蓮天宮等宮廟，維繫台灣與新加坡之間宮廟友好情誼，推展媽祖文化信仰。

江筱芃指出，新加坡民俗宗教信仰具多元包容力，以廣納各種族文化、宗教及風土民情聞名，尊重彼此傳統節慶及宗教信仰，迄今仍保留許多華人傳統文化及習俗。

嘉義縣政府文化觀光局指出，六興宮是1839年由清朝水師提督王得祿創建。據傳道光6年（1826年）新港奉天宮與北港朝天宮爭相奉祀媽祖神像，經王得祿調解，將大媽奉祀於新港奉天宮，二媽奉祀於北港朝天宮，三媽則由王得祿請回溪北自宅奉祀，之後在自宅左側創建新廟，取名為「六興宮」。

北港朝天宮 媽祖 新加坡

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