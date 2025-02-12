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台南學甲爐渣案逾28萬噸未清 市長黃偉哲遭控圖利護航郭再欽

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
針對學甲濫倒爐碴迄今逾28萬噸未清，民眾黨立委陳昭姿（中）、監督施政聯盟召集人陳椒華（右）等人上午在立法院舉行記者會，表示台南市長黃偉哲涉嫌圖利護航，放任郭再欽遲遲未提清理計畫書。記者曾學仁／攝影
針對學甲濫倒爐碴迄今逾28萬噸未清，民眾黨立委陳昭姿（中）、監督施政聯盟召集人陳椒華（右）等人上午在立法院舉行記者會，表示台南市長黃偉哲涉嫌圖利護航，放任郭再欽遲遲未提清理計畫書。記者曾學仁／攝影

民眾黨立委陳昭姿今天說，民進黨前中執委郭再欽不當掩埋爐渣，總量超過58萬噸，台南市政府未發函行為人郭再欽，而是發給其下包人頭「林富順」。時代力量前立委陳椒華質疑，台南市長黃偉著涉嫌護航及圖利。

監督施政聯盟上午在立法院舉行記者會，說明賴清德總統擔任台南市長期間，郭再欽在台南市學甲區多筆農地、工業用地不法掩埋爐渣，總量超過58萬噸，至今仍有超過28萬噸未清除，經過台南地檢署起訴郭再欽等多人，認定郭再欽就是主要犯罪主嫌。

監督施政聯盟召集人陳椒華指出，根據2022年12月台南地檢署起訴書，明祥鑫公司不法掩埋爐渣，郭再欽獲利達數百億元，委託清運的業者林富順不法所得也高達1700多萬元，台南市政府僅要求林富順提出清運計畫書，台南市環保局明顯護航圖利郭再欽。

陳椒華再指，2016年6月，台南地檢署調查此地的不法掩埋爐渣，台南市政府明知違法還發給全程興業建照，而郭再欽身為民進黨前中執委，雖然已經在遭到起訴後退黨，不過黃偉哲仍然選擇護航違法行為。

陳昭姿表示，上任立委以來接獲各方陳情，郭再欽利用綿密的黨政關係，持續在學甲地區掩埋爐渣，不法獲利高達21億元，台南市環保局、環境部聲稱有發文要求「郭再欽」提出清運計畫書，然而其實並未發函真正行為人郭再欽，而是發給其下包人頭「林富順」。

陳昭姿質疑，依照廢棄物清理法規定，處分對象應該是實際行為人，「台南市環保局這樣放水，環境部都不用糾正嗎？」

台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧說，根據經濟部訂定的事業廢棄物再利用管理辦法，爐渣廢棄物處理後的再利用，應該遠離地下水1公尺，同時不能與土壤接觸，郭再欽不法掩埋爐渣、而且泡在地下水當中，下挖地下5至6公尺深，黃偉哲不要求清除就是明顯圖利。

爐渣 郭再欽

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