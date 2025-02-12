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3月熄燈全美戲院慶75週年 顏振發、粉絲回味點滴

中央社／ 台南12日電

台南舊城全美戲院今天歡慶創立75週年，暫停合作的手繪電影大師顏振發也現身回味；只是全美戲院3月2日起暫時熄燈，讓參與慶生上百名粉絲相當不捨，紛拿起手機記錄珍貴一刻。

在全美戲院歡慶75週年前夕，戲院經理吳俊誠證實3月2日起暫時熄燈，也讓今天戲院慶生格外有意義，即使台南天候不佳，風雨不停歇，仍有上百名粉絲參與這場慶生活動，大夥兒一起切蛋糕，回顧全美戲院過往歲月點點滴滴。

民進黨立委林俊憲也趕到現場，他說，全美戲院是許多五、六年級生青春記憶，聽聞全美戲院熄燈，內心百感交集，但也期待未來戲院轉型，以新面貌相見。

全美戲院粉絲也覺得相當可惜，1名年逾半百舊城居民說，他還記得國中一年級時帶著小一弟弟到全美戲院看電影，如今雖鮮少走進電影院，但每次經過全美戲院，仍會不經意抬頭看看手繪電影看板，回想青春歲月。

南市府文化局代理局長林韋旭則說，全美戲院即將熄燈，讓人感傷，市長黃偉哲也指示進一步了解台南市戲院當前困境，積極輔導。

中西區永福路全美戲院熄燈後，台南老戲院只剩麻豆戲院及永成戲院營運中，歇業戲院若遭拆除，承載記憶也會消失，空間保留及如何華麗轉身，將是台南老戲院一大課題。

全美戲院最早名稱是「第一全成」，由吳俊誠的5個舅舅在1950年合資開設，1969年才由父親吳義垣買下改名，在電視尚未普及年代，全美戲院曾風光一時，但未持續太久；後來從首輪戲院改為二輪戲院，才讓老戲院得以傳承，如今又因虧損迫使戲院暫時熄燈。

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