2025台南鹽水蜂炮 2/11隆重啟炮

名列世界三大民俗慶典，享有「北天燈‧南蜂炮」美名的臺南鹽水蜂炮活動，11日上午隆重舉行啟炮儀式，展開為期2天2夜的蜂炮輦轎遶境活動，並以花車遊行與民眾互動同歡。臺南市長黃偉哲親臨主持為活動揭開序幕，邀請大家一起來鹽水體驗，感受蜂炮所帶來的魅力與震撼。

黃偉哲市長表示，鹽水蜂炮享譽國際，擁有「全球十大最佳慶典」美譽，也是臺南市的重要歷史民俗活動，而鹽水蜂炮所保存的文化軌跡與宗教用意，不僅延續過年歡樂的氣氛，更是希望為地方祈福，他也誠摯邀請大家一起來鹽水體驗，感受蜂炮所帶來的魅力與震撼，並提醒在蜂炮活動進行時，首要注重自身安全，相關防護裝備一定要做足做好，他也特別感謝參與表演學校辛勞的付出，以及鹽水武廟的支持延續，讓活動內容一年比一年精采可期。

黃偉哲市長指出，「大臺南囝仔仙拚仙」藝術表演團隊，今年將邁入第25年，透過以傳統藝術薪火相傳為核心，融合民俗體育與現代表演藝術形式，成為學校藝術團隊展現創意與技藝的重要舞台，不僅擁有悠久多元的豐富歷史，更是臺南獨有的人文特色，他也很慶幸大家一起努力來將文化傳承延續，讓「仙拚仙」能夠永續綿延，世代相傳。

今年蜂炮活動將於今日在鹽水國中操場規劃集中施放區，主題為「金蛇報喜蛇年行大運」，透過特別打造3座長40尺、寬8尺、高7尺的大型LED花燈炮城，裝有約200萬支蜂炮正式施放，並搭配五彩繽紛的高空煙火，豐富所有參與者視覺盛宴，而此次活動也有約200多座的炮城散佈在整個鹽水區，讓全國民眾與遊客能在鹽水小鎮各處都能感受到刺激的鹽水蜂炮震撼威力與美感，親身體驗充滿濃厚民俗文化特色的蜂炮之旅。

臺南市政府提醒，參與蜂炮活動，安全防護裝備不可少，呼籲民眾請戴上配有護目鏡的全罩式安全帽，脖子圍上棉質濕毛巾，以避免蜂炮竄入，同時身穿長袖厚重棉質衣褲、戴棉質口罩、棉質(或真皮)手套、穿布鞋，手腳袖縫需用橡皮筋綑綁，務必要將全身緊緊包裹，盡量不要有任何部位曝露在外，忌穿羽絨衣及塑膠雨衣。

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