立委指學甲濫倒爐碴未清 台南市府駁斥為抹黑

民眾黨立委陳昭姿、監督施政聯盟召集人陳椒華等人上午在立法院舉行「學甲濫倒爐碴迄今逾28萬噸未清，黃偉哲市長涉嫌圖利護航，放任郭再欽遲遲未提清理計畫書」記者會，指台南市長黃偉哲涉嫌護航及圖利郭再欽。

針對立委陳昭姿及前立委陳椒華所指，台南市政府環保局駁斥為抹黑，環保局表示，依廢棄物清理法第71條規定，已要求實際行為人林富順進行清理，後續倘實際行為人無清理意願時，再要求產源事業（明祥馨公司）負後續清理責任。環保局說明，環保局已於112年6月函請明祥馨公司提送清理計畫，明祥馨公司代表人即是郭再欽。

環保局表示，對環境犯罪絕不包庇，發現不法一律依法嚴辦，請外界勿刻意扭曲事實，抹煞市府全力打擊犯罪的決心與行動，學甲爐碴案件調查過程均全力配合檢調單位，並強制要求業者清除農地上掩埋的爐碴。至目前為止，包括學甲大灣段農地及興業段61、240、804-2及380等地號可執行爐碴清除的範圍內，均已清理完畢，環保局強調，絕無圖利清理義務人，若未來具挖除可行性時，將立即責令清除爐碴。

環保局進一步說明，有關爐碴案，在廠房底下爐碴無法強制清除期間，環保局共進行12次地下水、8項重金屬採樣檢測，結果均低於管制標準，未來將持續追蹤，同時也在地籍資料註記，一旦具備挖除可行性，立即執行清理。全程興業公司為不知情者，其信賴利益應予保障，如命清理義務人清除爐碴而拆除善意第三人之廠房，不僅將使其無法營業、損失廠房興建成本，更會影響公司員工生計，基於信賴保護原則及比例原則，才於廠區之生產必要範圍內先採取環境監測管理，並非因此免除清理義務人之清除義務。

環境部部長彭啓明於113年12月12日至現場勘查時表示，廠房下方爐碴務必設法阻絕，避免雨水滲流，環保局將與國有財產署研議可行方案。彭部長亦肯定南市面對學甲爐碴案採取積極處理態度，包括廢止其再利用資格、強力要求清運，以及與檢調、司法的密切合作，全程公開透明。

環保局強調，市府對環境犯罪採取零容忍態度，絕不包庇縱容。以學甲爐碴案來說，自發現以來始終積極主動查辦，依法要求清理義務人清除爐碴，並全程錄影、網路直播作業過程，接受全民監督，此舉為全國首創，臺南市更是全國第一個完成非法爐碴清除的地方政府，針對外界惡意指控，市府絕不容忍。