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嘉義縣長翁章梁率團赴荷「歐洲矽谷」拜會台商 交流智慧製造

中央社／ 嘉義縣12日電
嘉義縣長翁章梁。聯合報系記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁。聯合報系記者李宗祐／攝影

嘉義縣長翁章梁9日率縣府團隊參訪荷蘭及德國，首站抵達荷蘭愛茵荷芬高科技園區，參訪在此設廠台商企業，深入了解台企全球布局與智慧製造技術，加速嘉義邁向農工科技大縣。

嘉義縣府發布新聞稿表示，荷蘭愛茵荷芬高科技園區被譽為「歐洲矽谷」，有完善高科技生態系統，聚集世界級研發機構與科技企業，翁章梁在此拜會台商企業研揚科技（Aaeon Technology）及技嘉科技（GIGABYTE Technology）。

研揚科技專注於工業電腦、嵌入式系統及智慧物聯網應用，產品廣泛應用在智慧城市、智慧製造、醫療科技等領域；技嘉科技則為全球領先的電子產品製造商，業務涵蓋主機板、顯示卡、伺服器、AI運算平台等多元產品，並致力於發展高效能運算。

翁章梁表示，荷蘭因為創新研發環境、完善的市場機制及高度國際化營運模式，吸引大量台商企業落地；期盼與台商企業深度交流，讓嘉義縣學習歐洲市場經營模式及投資環境建構，為嘉縣六大產業園區及無人機產業發展打造新的視野，也掌握更多新興科技應用。

翁章梁說，嘉義縣位於台灣半導體AI產業廊帶上，近年來積極發展智慧製造、智慧農業及新興科技產業，無人機國家隊更落腳嘉義；縣府將持續打造更完善投資環境，吸引智慧製造技術與創新應用企業進駐。

翁章梁2月9日率縣府團隊前往德國及荷蘭，展開參訪拜會行程，18日至20日將參加在德國杜塞道夫會展中心舉行的2025年第52屆國際海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展（XPONENTIAL）。

嘉義 翁章梁 荷蘭

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