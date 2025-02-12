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學甲爐渣案民團質疑護航郭再欽 南市府：絕不包庇

中央社／ 台北12日電

民眾黨立委陳昭姿今天表示，前民進黨中執委郭再欽在台南學甲不當掩埋爐渣，台南市環保局卻未要求其提出清運計畫，非常離譜。前時代力量立委陳椒華質疑台南市長黃偉哲明顯圖利、護航郭再欽。

台南市政府表示，絕不包庇環境犯罪，發現不法一律依法嚴辦，外界勿刻意扭曲事實，抹煞市府打擊犯罪的決心與行動。

陳昭姿上午在立法院召開記者會指出，郭再欽利用黨政關係，在學甲多處掩埋爐渣，不法獲利高達新台幣21億元，已被台南地檢署及台南地院認證。她在辦理現場會勘時，台南市環保局及環境部官員都一再說有發文要求郭再欽提出清運計畫書，清除非法掩埋爐渣。

陳昭姿表示，事實上環保局並沒有正式發公文給郭再欽，而只是發給郭再欽的下包、人頭「林富順」，非常離譜。

陳椒華指出，根據台南地檢署起訴書，郭再欽的明祥馨公司不法掩埋爐渣獲利達數億元，但台南市府卻只發文要求郭再欽委託清運掩埋爐渣的林富順提出清運計畫書，環保局為何不叫郭再欽清除，至今仍未要求郭再欽提出清運計畫，明顯護航圖利。

陳椒華表示，郭再欽為前民進黨中執委，被起訴後雖已退黨，但為何黃偉哲至今仍護航郭再欽，郭再欽違法，卻不要求其清除學甲28萬噸爐渣，黃偉哲明顯圖利郭再欽。

台南市環保局指出，全力配合檢調單位調查學甲爐渣案，強制要求業者清除農地掩埋爐渣。目前學甲大灣段農地及興業段61、240、804-2及380等地號可執行爐渣清除範圍，已清理完畢。

環保局表示，學甲爐渣案依廢棄物清理法規定，要求實際行為人應負行為責任清理，若實際行為人無清理意願，將要求產源事業（明祥馨公司代表人郭再欽）負後續清理責任。

環保局已於民國112年6月要求明祥馨公司提送清理計畫，明祥馨公司提出訴願遭駁回後，113年7月再提行政訴訟，正由法院審查中。

環保局強調，絕無圖利清理義務人，若未來具挖除可行性，將立即責令清除爐渣。任何抹黑都無法否定市府團隊堅持與努力。

郭再欽 陳昭姿 陳椒華 黃偉哲

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