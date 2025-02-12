隱型冠軍齊聚 台南車展27日登場110家廠商參展歷年新高

2025台南車展 (Tainan Autoshow)，將於2月27日至3月2日在大台南會展中心舉行，參展家數超過110家，全區爆滿再新增特展區共計展出550個攤位，包含新車暨能源車區、重機暨二輪車區、汽機車零配件區、汽機車周邊產業區等四大主題，還有超跑車隊與進口重機車隊快閃活動。

主辦單位市府經發局長林榮川指出，邁入第3屆的台南車展，廠商參展踴躍且展出規模創歷年新高，預計有超過20餘個品牌展出，期望繼前兩屆台南車展高人氣與買氣的累積下，吸引更多買主、企業代表與民眾至台南採購，為臺南創造更多商機。

此外，搭配車展活動於2月27日下午舉辦汽機車零配件產業論壇，主題包括「電動車市場趨勢與分析」與「智慧電動車之關鍵零組件與整車系統」，以及「再創新高峰：台灣汽機車產業進展與挑戰」綜合與談，聚焦探討未來汽機車市場的發展趨勢與轉型契機，並分享電動車產業技術發展的觀點與剖析，歡迎相關產業人士或民眾參與。

市長黃偉哲表示，市府持續結合民間資源促成各類型展覽活動於大台南會展中心舉辦，期盼吸引更多優質業者至臺南參展、觀展或舉辦展會活動，透過聚集國內外各地觀展族群，藉此活絡周邊餐飲、住宿、觀光等產業，創造衍生經濟效益。

經發局表示，本次台南車展除展出多款超跑之外，新車預計有Mercedes-Benz、VOLVO、Tesla、HONDA、NISSAN、 MG、Hyundai、匯豐汽車等；大型重型機車有DUCATI、CFMOTO、APRILIA、KTM、榮秋重機、MOTO GUZZI、DAINESE、alpinestars、shoei、LUBRO、SUZUKI、Kawasaki等。