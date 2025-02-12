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嘉義水上車站平交道壅塞嚴重 地方擬新闢道路分流車輛

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣水上火車站前平交道交通壅塞問題許久，地方擬將火車站前道路延伸至戶政事務所前路口，先以平面道路分流車輛。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上火車站前平交道交通壅塞問題許久，地方擬將火車站前道路延伸至戶政事務所前路口，先以平面道路分流車輛。記者黃于凡／攝影

嘉義縣水上火車站高架化評估中，地方憂心時程過久，立委蔡易餘今邀鐵道局現勘，擬從車站前道路往南開闢新路，延伸至水上戶政事務所路口，以平面道路分散車流；台鐵公司將調整列車班次時間，避免南下、北上列車相繼進站，也將洽廠商將平交道改為手動調整。

立委蔡易餘、水上鄉長林緗亭、台鐵公司副總經理陳宗宏、南區營運處副段長鄭博仁等人今到水上火車站現勘，研議中興路平交道改設置手動閉塞號誌機控制平交道可行性；隨後蔡易餘及林緗亭到水上戶政事務所前平交道會勘，研擬在路口開設平面道路。

蔡易餘說，除了持續爭取水上鐵路高架化評估外，也積極推動大平台替代方案，現階段為避免車輛壅塞，研擬先以平面道路將車輛分流，預計在鐵路沿線西側開闢新路，從水上火車站前道路延伸至水上戶政事務所路口，避免車輛堵塞在台一線及中興路口。

台鐵公司表示，水上火車站目前為簡易站，僅配置2位員工AB班輪值售票，只有停靠區間車提供旅運服務，去年上下車人數每日為1344人。車站配置2座岸壁式月台，基於安全考量，列車接近平交道及月台停等時，平交道就會自動放下柵欄，需請廠商調整系統。

陳宗宏說，全台鐵路平交道委託日本廠商建立全自動系統，若要將單一平交道改為手動，須由原廠修改系統，約需5千萬元，目前尚無經費，將請廠商評估經費及施工期程；另也會調整班次時間，避免南下、北上列車相繼進站，平交道停等時間最長5分鐘預計縮短至2分鐘。

「水上中興平交道是我們水上人永遠的一個痛！」林緗亭說，現在要重啟鐵路高架化，但各種規畫及環評都是漫長等待，短期台鐵先處理原地方提出的號誌與系統優化，而蔡易餘今天提出另闢平面道路，舒緩車流量部分，公所也會啟動配合一起評估。

嘉義縣水上火車站前平交道交通壅塞問題許久，地方擬將火車站前道路延伸至戶政事務所前路口，先以平面道路分流車輛。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上火車站前平交道交通壅塞問題許久，地方擬將火車站前道路延伸至戶政事務所前路口，先以平面道路分流車輛。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上火車站前平交道交通壅塞問題許久，立委蔡易餘（中）今天邀集台鐵公司、鐵道局研擬短期改善方案。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上火車站前平交道交通壅塞問題許久，立委蔡易餘（中）今天邀集台鐵公司、鐵道局研擬短期改善方案。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上火車站前平交道交通壅塞問題許久，地方擬將火車站前道路延伸至戶政事務所前路口，先以平面道路分流車輛。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上火車站前平交道交通壅塞問題許久，地方擬將火車站前道路延伸至戶政事務所前路口，先以平面道路分流車輛。記者黃于凡／攝影

台鐵 嘉義 火車站 蔡易餘

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