嘉義水上車站平交道壅塞嚴重 地方擬新闢道路分流車輛

嘉義縣水上火車站高架化評估中，地方憂心時程過久，立委蔡易餘今邀鐵道局現勘，擬從車站前道路往南開闢新路，延伸至水上戶政事務所路口，以平面道路分散車流；台鐵公司將調整列車班次時間，避免南下、北上列車相繼進站，也將洽廠商將平交道改為手動調整。

立委蔡易餘、水上鄉長林緗亭、台鐵公司副總經理陳宗宏、南區營運處副段長鄭博仁等人今到水上火車站現勘，研議中興路平交道改設置手動閉塞號誌機控制平交道可行性；隨後蔡易餘及林緗亭到水上戶政事務所前平交道會勘，研擬在路口開設平面道路。

蔡易餘說，除了持續爭取水上鐵路高架化評估外，也積極推動大平台替代方案，現階段為避免車輛壅塞，研擬先以平面道路將車輛分流，預計在鐵路沿線西側開闢新路，從水上火車站前道路延伸至水上戶政事務所路口，避免車輛堵塞在台一線及中興路口。

台鐵公司表示，水上火車站目前為簡易站，僅配置2位員工AB班輪值售票，只有停靠區間車提供旅運服務，去年上下車人數每日為1344人。車站配置2座岸壁式月台，基於安全考量，列車接近平交道及月台停等時，平交道就會自動放下柵欄，需請廠商調整系統。

陳宗宏說，全台鐵路平交道委託日本廠商建立全自動系統，若要將單一平交道改為手動，須由原廠修改系統，約需5千萬元，目前尚無經費，將請廠商評估經費及施工期程；另也會調整班次時間，避免南下、北上列車相繼進站，平交道停等時間最長5分鐘預計縮短至2分鐘。