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台南全美戲院3月吹熄燈號 劇迷風雨無阻齊聚75周年慶

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
全台二輪片始祖、台南全美戲院昨宣布3月2日將結束營業，讓影迷相當不捨。記者萬于甄／攝影
全台二輪片始祖、台南全美戲院昨宣布3月2日將結束營業，讓影迷相當不捨。記者萬于甄／攝影

全台二輪片始祖、台南全美戲院昨宣布3月2日將結束營業，讓大批影迷相當不捨，今天適逢戲院75周年慶，近百位粉絲無畏風雨齊聚，立委林俊憲、國寶級手繪電影看板畫師顏振發等人也都蒞臨，與戲院經理吳俊誠等人共同切蛋糕，回味在戲院觀影的點點滴滴。

有資深粉絲說，全美戲院就是古早的記憶，自己就住在附近，小時候都會到戲院看電影，而且買一張票還能看2部電影，真的很划算，得知全美戲院即將結束營業，「真的很可惜！」，因此今天也特地來找尋自己早年觀影的記憶，同時也陪伴戲院「過生日」。

戲院經理吳俊誠表示，電影影像是一種很迷人的行業，自己身為電影人，戲院就是舞台、工具，雖然戲院在現今經營不易，二輪片更是所剩無幾，全美戲院不會結束，相信戲院也像電影一般，未來有許多的可能性，不排除與社區結合，成為很棒的展演空間。

立委林俊憲今早也來到全美戲院，陪伴戲院慶生，他提到，全美戲院乘載許多5、6年級生的記憶，如今這樣的慶生真的是百感交集，但時代的轉變，一輪電影院經營都相當不容易，更何況是二輪戲院也有許多困境，仍期待未來全美戲院轉型後，以全新的姿態與民眾相見。

文化局代理局長林韋旭表示，全美戲院將在3月2日結束營業，也讓不少民眾相當感傷，市長黃偉哲得知後非常不捨，也特別要求文化局進一步了解全市戲院、影院目前所面臨的困境，並給予積極的輔導。

他指出，針對全美戲院及目前台南歇業中的戲、影院等，會希望能保留各個影院空間，畢竟空間若被拆除，也代表承載的記憶蕩然無存，因此會積極協助保留空間，後續才能進一步思考如何華麗的轉身、轉型。

全美戲院適逢戲院75周年慶，今舉辦生日派對，現場準備14吋大蛋糕與影迷一起分享。記者萬于甄／攝影
全美戲院適逢戲院75周年慶，今舉辦生日派對，現場準備14吋大蛋糕與影迷一起分享。記者萬于甄／攝影
全美戲院適逢戲院75周年慶，今舉辦生日派對，現場準備14吋大蛋糕與影迷一起分享。記者萬于甄／攝影
全美戲院適逢戲院75周年慶，今舉辦生日派對，現場準備14吋大蛋糕與影迷一起分享。記者萬于甄／攝影
全台二輪片始祖、台南全美戲院昨宣布3月2日將結束營業，讓影迷相當不捨，今天適逢戲院75周年慶，許多粉絲、民眾也無畏風雨齊聚，回憶過往觀影的記憶。記者萬于甄／攝影
全台二輪片始祖、台南全美戲院昨宣布3月2日將結束營業，讓影迷相當不捨，今天適逢戲院75周年慶，許多粉絲、民眾也無畏風雨齊聚，回憶過往觀影的記憶。記者萬于甄／攝影
全台二輪片始祖、台南全美戲院昨宣布3月2日將結束營業，讓大批影迷相當不捨，今天適逢戲院75周年慶，近百位粉絲無畏風雨齊聚，立委林俊憲（右二）、國寶級手繪電影看板畫師顏振發（中）等人也都蒞臨，與戲院經理吳俊誠（左二）共同回味在戲院的點點滴滴。記者萬于甄／攝影
全台二輪片始祖、台南全美戲院昨宣布3月2日將結束營業，讓大批影迷相當不捨，今天適逢戲院75周年慶，近百位粉絲無畏風雨齊聚，立委林俊憲（右二）、國寶級手繪電影看板畫師顏振發（中）等人也都蒞臨，與戲院經理吳俊誠（左二）共同回味在戲院的點點滴滴。記者萬于甄／攝影

台南 林俊憲 電影

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