影／學甲濫倒爐碴逾28萬噸未清 陳昭姿批黃偉哲涉嫌護航

民眾黨立委陳昭姿、監督施政聯盟召集人陳椒華等人上午在立法院舉行「學甲濫倒爐碴迄今逾28萬噸未清，市長黃偉哲涉嫌圖利護航，放任郭再欽遲遲未提清理計畫書」記者會。

針對賴清德總統任職台南市長期間（100年至105年），民進黨前中執委郭再欽在台南市學甲區多筆農地及工業用地不法掩埋爐碴，總量超過58萬噸，但至今在學甲興業段804、804-1、803、802、530、527、526、521、520、519、517、516等多筆地號土地，仍有不法掩埋爐碴約28萬噸未清除，市長黃偉哲至今卻都沒有要求郭再欽提出清除爐碴計畫書，民眾黨立委陳昭姿、監督施政聯盟召集人陳椒華等人舉行記者會，表示市長黃偉哲涉嫌護航及圖利郭再欽。