二仁溪電子廢棄物汙染段重金屬含量嚇死人 最高2萬4769PPM

遭受電子廢棄物汙染半世紀的二仁溪，台南、高雄已提出細部清理計畫正由行政院核定中，漁民及地方居民都盼望真正河清的日子能早日到來。台南社大也持續調查及關注，日前對下游砂土做重金屬快篩，都明顯超標，最嚴重的鉛含量1萬467PPM、銅含量2萬4769PPM。

台南社大環境小組2月9日到二仁溪下游調查廢棄物和汙染狀況，以XL3t 950分析儀對沿岸砂土做重金屬快篩檢測，出海口標準海沙鉛含量9.93PPM（1公斤含1毫克）、砷16.49、鋅77.95、銅25.5、鎳47.07，但檢測二仁溪橋下水泥地上的風吹沙，鉛是143.03、砷24.78、鋅1235.44、銅更高達5820PPM，鎳為85.9。另對下堤岸3處較乾淨砂土檢測，數值都超高，鉛最高是576.35、鋅503.81、銅827.84。

另對南萣橋附近有電子廢棄物處的7處沙土做檢測，數值更高得驚人， 鉛最高1萬467PPM、鋅最高1萬337、銅2萬4769、鎳含量715PPM。

台南社大研究員晁瑞光說，二仁溪長期以來的電子廢棄物汙染，目前看得到的是南萣橋附近河床高灘地，以分析儀對砂土做重金屬20秒快篩，含量就這麼高。但土、粉，不是塊狀物，不是有型的電子廢棄物，而是氧化後變粉末，跟土壤混在一起了，土壤可明顯看出偏綠，正日以繼夜汙染環境。

對於未來的清理作業，晁瑞光認為最簡單方式就是隔離樁打起來，全部挖起來，送去高溫旋窯1300度C燒結，就可以穩定安全不會在混出來，才能根本解決。「 拖越久，汙染越擴散，最後你我吃的都跑不掉⋯⋯慢慢蓄積、慢慢加乘…..」