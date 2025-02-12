快訊

亞洲新首富可能換他當！年僅40歲白手起家 可望超越黃仁勳

灰貓胖成瓦斯桶抓不到癢！極限拉伸還是失敗竟當場破防惱羞：這什麼爛腳

李文忠性騷疑雲…傳國防院高層秋後算帳 女員工情緒近崩潰

聽新聞
0:00 / 0:00

二仁溪電子廢棄物汙染段重金屬含量嚇死人 最高2萬4769PPM

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市二仁溪下游受電子廢棄物汙染，土壤重金屬含量超標。聯合報系資料照片
台南市二仁溪下游受電子廢棄物汙染，土壤重金屬含量超標。聯合報系資料照片

遭受電子廢棄物汙染半世紀的二仁溪，台南、高雄已提出細部清理計畫正由行政院核定中，漁民及地方居民都盼望真正河清的日子能早日到來。台南社大也持續調查及關注，日前對下游砂土做重金屬快篩，都明顯超標，最嚴重的鉛含量1萬467PPM、銅含量2萬4769PPM。

台南社大環境小組2月9日到二仁溪下游調查廢棄物和汙染狀況，以XL3t 950分析儀對沿岸砂土做重金屬快篩檢測，出海口標準海沙鉛含量9.93PPM（1公斤含1毫克）、砷16.49、鋅77.95、銅25.5、鎳47.07，但檢測二仁溪橋下水泥地上的風吹沙，鉛是143.03、砷24.78、鋅1235.44、銅更高達5820PPM，鎳為85.9。另對下堤岸3處較乾淨砂土檢測，數值都超高，鉛最高是576.35、鋅503.81、銅827.84。

另對南萣橋附近有電子廢棄物處的7處沙土做檢測，數值更高得驚人， 鉛最高1萬467PPM、鋅最高1萬337、銅2萬4769、鎳含量715PPM。

台南社大研究員晁瑞光說，二仁溪長期以來的電子廢棄物汙染，目前看得到的是南萣橋附近河床高灘地，以分析儀對砂土做重金屬20秒快篩，含量就這麼高。但土、粉，不是塊狀物，不是有型的電子廢棄物，而是氧化後變粉末，跟土壤混在一起了，土壤可明顯看出偏綠，正日以繼夜汙染環境。

對於未來的清理作業，晁瑞光認為最簡單方式就是隔離樁打起來，全部挖起來，送去高溫旋窯1300度C燒結，就可以穩定安全不會在混出來，才能根本解決。「 拖越久，汙染越擴散，最後你我吃的都跑不掉⋯⋯慢慢蓄積、慢慢加乘…..」

南市環保局表示，市政府長期推動河川汙染改善，透過科技儀器強化稽查取締，並爭取經費投入汙染治理。其中，二仁溪水質嚴重汙染長度比例已由2002年的100%大幅下降至2024年的21.5%。目前正向中央爭取的 12.5億電子廢棄物清除計畫，正由行政院審查中，待核定後即能啟動清除作業。

台南社大對二仁溪下游及近出海口出砂土檢驗，重金屬含量高得嚇人。圖／台南社大提供
台南社大對二仁溪下游及近出海口出砂土檢驗，重金屬含量高得嚇人。圖／台南社大提供

台南 廢棄物 快篩 重金屬

延伸閱讀

台南二仁溪汙染長度比例12年下降近8成 物種增加到41種

食品重金屬監測結果曝！澎湖海膽、巴西蘑菇「鎘」超標 食藥署開罰了

台南流動攤販巴西蘑菇被檢出鎘金屬 含量達7毫克

【即時短評】不信河神喚不回 只差中央臨門一腳

相關新聞

台南全美戲院3月吹熄燈號 劇迷風雨無阻齊聚75周年慶

全台二輪片始祖、台南全美戲院昨宣布3月2日將結束營業，讓大批影迷相當不捨，今天適逢戲院75周年慶，近百位粉絲無畏風雨齊聚...

刮刮樂及賓果彩券接力熱銷年輕客群增加 嘉市多家彩券行營收破百萬元

春節結束開工，今天元宵節是彩券行春節旺季最後1天，嘉市彩券行買氣旺，嘉義市彩券工會理事長江時君說，刮刮樂買氣消退，賓果彩...

萬物齊漲凍末條了 元宵吃湯圓嘉義老眷村風味劉湯圓店漲價

今天元宵節，民俗傳統習俗吃湯圓，拜神明祖先，嘉義市老眷村風味老字號劉湯圓店，一大早客人上門買生湯圓帶回家煮，萬物齊漲，業...

二仁溪電子廢棄物汙染段重金屬含量嚇死人 最高2萬4769PPM

遭受電子廢棄物汙染半世紀的二仁溪，台南、高雄已提出細部清理計畫正由行政院核定中，漁民及地方居民都盼望真正河清的日子能早日...

12.6億打造跨清水溪橋下月動土 雲林草嶺睽違20餘年迎觀光復興

921大地震重創雲林縣古坑鄉樟湖通往草嶺的重要聯絡道路雲149甲線，2022年雖恢復通車，但部分路段坡度、彎度不足，交通...

大S骨灰樹葬 台南現況已逾萬名先人 評估再增2處植存區

知名女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎逝世，據悉將採環保樹葬也引起討論，台南市從2014年推廣環保自然葬法，在大內及仁德生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。