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12.6億打造跨清水溪橋下月動土 雲林草嶺睽違20餘年迎觀光復興

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣古坑鄉跨清水溪橋梁將於下月動土，圖為示意圖。圖／雲林縣交通工務局提供
雲林縣古坑鄉跨清水溪橋梁將於下月動土，圖為示意圖。圖／雲林縣交通工務局提供

921大地震重創雲林古坑鄉樟湖通往草嶺的重要聯絡道路雲149甲線，2022年雖恢復通車，但部分路段坡度、彎度不足，交通部2023年核定12.6億元經費將截彎取直興建跨越清水溪橋梁解套，工程將於下月動土，完工後甲類大客車將可通行，可望恢復過往草嶺觀光風華。

古坑鄉草嶺地區早年以草嶺十景聞名，觀光風華一時，1999年921地震重創古坑鄉樟湖通往草嶺的重要聯絡道路雲149甲線，地方觀光沉寂一時，雲林縣長張麗善上任後將復建雲149甲線視為首要工作之一，2022年雲149甲線恢復通車，因有多處髮夾彎，部分路段坡度、彎度不足，僅能通行小型車。

為爭取甲類大客車通行，縣府規畫以截彎取直方式新建跨清水溪橋梁，2023年獲交通部核定12.6億元經費，歷經工程流標等難題，確定將於下月動土，工期1200個工作天。

雲林縣府交通工務局長汪令堯表示，跨清水溪橋梁是大跨距橋梁，因此規畫為雙塔式脊背橋，兼顧景觀功能，南投小半天橋及雲林首獲金質、金安獎的雲禾大橋都是脊背橋設計。

跨清水溪橋梁全長700公尺，包含橋梁長度500公尺，及兩邊引道各100公尺，兩邊各有2.5公尺寬的人行步道，先前雲149甲線恢復通車後，斗六到草嶺車程約節省半小時，未來跨清水溪橋梁完工後，雲149甲線完整恢復通行，將可再省近10分鐘車程，且完工後甲類大客車將可通行，方便遊客到古坑山區觀光。

921大地震 古坑 橋梁 草嶺 雲林

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