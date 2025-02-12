大S骨灰樹葬 台南現況已逾萬名先人 評估再增2處植存區

知名女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎逝世，據悉將採環保樹葬也引起討論，台南市從2014年推廣環保自然葬法，在大內及仁德生命紀念園區設有兩處專區，已植存超過1萬位先人，近年來，市民選擇環保葬的比例已突破10%，民政局正評估在溪北再增設2處植存專區。

民政局表示，台南市自2014年設立專區顯示市民對環保葬法的接受度逐年提升。隨著社會觀念的變遷與環保意識的提升，越來越多市民選擇以自然、簡約的方式回歸大地，讓生命延續對環境的關懷。市長黃偉哲上任以來，持續推動環保葬，透過政策引導、優化設施及加強宣導，市民選擇環保葬的比例已突破10%，接受度逐年提高。

民政局說，推廣第1年有148人，但到了2021年每年就逾千人，近3年更達到近2千人，近期有報導，骨灰在樹葬後不易溶於土壤，可能需要挖出並送至焚化爐處理。民政局說環保葬的核心精神是讓骨灰以自然方式回歸大地，透過生物分解作用逐步融入土壤，而非短時間內完全溶解。

民政局指出，植存區每隔一段時間會翻土，以確保土地能循環使用，並在過程中秉持尊重先人及環保永續的原則，不會將骨灰挖出焚化，台南市至今尚未翻土，因已逐漸飽和最近會擇日進行翻土。

民政局說明，樹葬是將骨灰放置在樹下，不立墓碑也不標註姓名，讓骨灰與大自然結合。申請受理後，殯葬人員會協助將骨灰研磨成粉末，裝入環保袋，由家屬與管理者將骨灰安放於選定的樹葬區域。

市長黃偉哲指出，環保葬不僅能減輕家屬後續祭祀負擔，更符合現代人講求自然、簡樸與永續的生活價值。環保葬法兼顧尊重先人、節約土地及環境保護，是城市邁向永續的重要一環。

民政局長姜淋煌表示，環保葬法不僅能減少傳統墓葬對土地資源的佔用，降低環境負擔，並以不立碑、不造墳、不進塔的方式，讓生命紀念園區成為兼具生態與紀念意義的環保空間。