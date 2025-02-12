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南科加速發展 特定區區段徵收協議價購啟動 地政局辦7場會議

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市加速南科發展，地政局將辦理7場南科ABCDENO區的區段徵收協議價購會議。圖／南市地政局提供
台南市加速南科發展，地政局將辦理7場南科ABCDENO區的區段徵收協議價購會議。圖／南市地政局提供

南科園區快速發展，台南市政府因應需求，在善化、新市、安定辦理南科ABCDENO區的區段徵收共375公頃，將建構高科技產業S廊帶兼具產業發展及宜居的生活圈，地政局啟動協議價購，將連續舉辦7場協議價購會議，事關所有權人權益，不能忽視。

地政局表示，南科ABCDENO區區段徵收土地規畫有產業專區、住宅區、商業區，並開闢公園、綠地、醫療、電力、學校等公共設施，透過區段徵收方式使地主、市民與市府共享開發成果，創造三贏局面。

市政府訂於2月21日、2月25至27日共辦理7場協議價購會議，目的以「買賣」方式向所有權人購買土地或地上物所有權，市府在法令許可下，將竭盡所能與所有權人協議。如所有權人關心如何申領（領回）土地，市府預計於4、5月另通知所有權人召開區段徵收公聽會，屆時針對區段徵收及申領抵價地等相關程序及權利，將有更詳盡說明。

地政局指出，此次協議價購會議受通知權利人高達2600餘人，為避免遺漏，通知書已在2月11日以雙掛號寄至所有權人土地登記簿地址、戶籍地址等相關地址，請所有權人留意查收。為維護會議品質，依行政區分梯次辦理，分別訂於2月21日於善化區文康育樂中心、2月25日於新市區三里聯合活動中心、2月26日、2月27日於安定區安定圖書館二樓活動中心舉辦7個場次，上午場次自9時30分開始，下午場次2時開始。

市政府寄發通知時已預先安排場次，請土地所有權人依通知梯次出席，若無法依通知場次出席或無法入場的地主隨同人員，可在當日上地政局臉書或YouTube觀看直播或至其他場次與會。若全部場次均不方便到現場，地政局在善化市場2樓設有南科開發區專案辦公室，可提供諮詢及相關服務。地政局提醒，出席的所有權人，請攜帶公文通知書、身分證正本及會議說明資料至會議現場，以利加速報到作業及會議程序。

區段徵收 南科 身分證

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