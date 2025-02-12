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刮刮樂及賓果彩券接力熱銷年輕客群增加 嘉市多家彩券行營收破百萬元
春節結束開工，今天元宵節是彩券行春節旺季最後1天，嘉市彩券行買氣旺，嘉義市彩券工會理事長江時君說，刮刮樂買氣消退，賓果彩券接棒，吸引許多年輕客人下單試手氣，昨天各地買氣爆量，電腦當機斷斷續續，春節嘉市買氣排名前15的彩券行，營收破百萬元。
江時君說，刮刮樂大面額2千、千元的刮刮樂彩券大多賣光，春節電腦型今彩539頭獎1個，2千元刮刮樂百萬大紅包開出12個，大樂透百萬大紅包3個；10萬小紅包7個，彩券行買氣跟往年都是小年夜才大發利市，刮刮樂買氣消退，賓果彩券接棒。
過年賓果彩券加碼，帶動買氣，年輕客人在社群稱賓果彩券為「都市傳說」最多人玩的遊戲只要有3號或4號賓果全中，獎金就翻倍，這種是固定3個號碼、投注4倍、可對10期，投注金額為千元，玩法是10組不同號碼、投注4倍只對1期、下注金額也是千元只對1期，這2種玩法只要有一注賓果全中獎金至少就有4000元以上。
江時君說，台彩彩券「賓果賓果」，春節特別加碼，在網路掀起討論，分享下注指南，有不少人實測幸運中獎，讓彩券行銷售好，但有網友說，不要再買3星，改買4星或5星，中獎翻倍大賺。彩券行拜春節假期長、天氣冷，台彩加碼，加上刮刮樂及賓果彩券熱銷所賜，讓買氣旺到元宵。
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