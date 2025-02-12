快訊

高雄分屍魔嗜賭成性 工地下屬爆料他是「狠角色」

大罷免桃園6藍委遭全面鎖定 放眼2026藍綠各有盤算

川普第二任內首度！2艘美軍艦本周穿越台灣海峽

聽新聞
0:00 / 0:00

萬物齊漲凍末條了 元宵吃湯圓嘉義老眷村風味劉湯圓店漲價

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
今天元宵節，民俗傳統習俗吃湯圓，拜神明祖先，嘉義市老眷村風味老字號劉湯圓店，一大早客人上門買生湯圓帶回家煮。記者魯永明／攝影
今天元宵節，民俗傳統習俗吃湯圓，拜神明祖先，嘉義市老眷村風味老字號劉湯圓店，一大早客人上門買生湯圓帶回家煮。記者魯永明／攝影

今天元宵節，民俗傳統習俗吃湯圓，拜神明祖先，嘉義市老眷村風味老字號劉湯圓店，一大早客人上門買生湯圓帶回家煮，萬物齊漲，業者撐到農曆冬至未漲，過年前上月起調漲10元，劉姓老闆說，未漲價撐1年撐不住了，微調價格；客人照常埋單，對調漲10元表示可以接受。

元宵節大陸冷氣團來襲又下雨，又濕又冷天氣，吃湯圓暖身，「橫跨冬與夏的酸甜」，嘉市文化局眷村網站介紹，位在民國路舊空軍眷村旁，名聞遐邇劉湯圓店，40多年來，溫暖嘉義人的胃。眷村搬遷，劉湯圓店成為在地特色美食。

劉姓老闆說，冬至及元宵節最忙碌，人手不足，多數民眾買回家煮，一大早客人陸續上門買生湯圓回家煮，各項食材都漲又缺工，他們1年未漲，為維持成本利潤，過年前調漲。

湯圓品項：大湯圓有花生、芝麻口味，每盒10粒從80元漲到90元；小湯圓每包45至70元，有芋圓、蕃薯及雙色口味；還有酒釀湯圓；另有蜜糖小紅豆、大紅豆半（半斤）、花生仁元。客人對調漲10元表示可以接受。

劉姓老闆第二代，跟長輩習得湯圓的製作工法，吸引外地饕客。老闆說，現在各種泡沫紅茶、珍珠奶茶店林立，手工湯圓店家少見。挑米、洗米、脫水各種傳統製作過程，一手包辦，投入人力、心力，呈現湯圓獨特好味道，傳統湯圓搭配熱湯，保持Q彈口感，不只成為冬天小吃美食，夏天也有各種口味冷湯圓享用。

今天元宵節，民俗傳統習俗吃湯圓，拜神明祖先，嘉義市老眷村風味老字號劉湯圓店，一大早客人上門買生湯圓帶回家煮。記者魯永明／攝影
今天元宵節，民俗傳統習俗吃湯圓，拜神明祖先，嘉義市老眷村風味老字號劉湯圓店，一大早客人上門買生湯圓帶回家煮。記者魯永明／攝影

元宵節 嘉義 湯圓 眷村 老闆

延伸閱讀

2025元宵節10大禁忌&轉運秘技！這天必做5件事，財運、桃花全到位！

元宵五大開運民俗曝！吃湯圓、放天燈「求圓滿」、拜財神「補財庫」別錯過

元宵節禁忌曝！不能穿這兩色、不能剪髮、不能吃冰會破財

邀元宵節逛台北燈節 觀傳局：領提燈可換湯圓

相關新聞

刮刮樂及賓果彩券接力熱銷年輕客群增加 嘉市多家彩券行營收破百萬元

春節結束開工，今天元宵節是彩券行春節旺季最後1天，嘉市彩券行買氣旺，嘉義市彩券工會理事長江時君說，刮刮樂買氣消退，賓果彩...

萬物齊漲凍末條了 元宵吃湯圓嘉義老眷村風味劉湯圓店漲價

今天元宵節，民俗傳統習俗吃湯圓，拜神明祖先，嘉義市老眷村風味老字號劉湯圓店，一大早客人上門買生湯圓帶回家煮，萬物齊漲，業...

快速道路虎尾到北港 雲縣府提新案

雲林縣北港觀光遊客多，台78快速道路未連結到北港，縣府2016年規畫建台78甲快速道路，原擬從台78線虎尾交流道沿北港溪...

嘉市北門驛預計4月開放 委由雄獅旅行社營運

嘉義市定古蹟北門驛歷經1年半修建完工，中斷15年的林鐵去年恢復全線通車，林鐵及文資處將北門驛、福森號、栩悅號觀光列車一併...

台南市都發局長徐中強2/16退職 市長黃偉哲贈感謝牌

台南市政府都市發展局長徐中強預定2月16日退職，台南市長黃偉哲今天在市政會議頒贈感謝牌，肯定徐中強在都市規劃與城鄉發展工...

情人在阿里山下的回憶 阿里山「天長、地久」橋封橋

嘉義縣番路鄉觸口「天長橋」、「 地久橋」2座吊橋，是阿里山公路知名景點，也是無數情人的浪漫回憶，因年久失修，去年天長橋封...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。