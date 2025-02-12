萬物齊漲凍末條了 元宵吃湯圓嘉義老眷村風味劉湯圓店漲價

今天元宵節，民俗傳統習俗吃湯圓，拜神明祖先，嘉義市老眷村風味老字號劉湯圓店，一大早客人上門買生湯圓帶回家煮，萬物齊漲，業者撐到農曆冬至未漲，過年前上月起調漲10元，劉姓老闆說，未漲價撐1年撐不住了，微調價格；客人照常埋單，對調漲10元表示可以接受。

元宵節大陸冷氣團來襲又下雨，又濕又冷天氣，吃湯圓暖身，「橫跨冬與夏的酸甜」，嘉市文化局眷村網站介紹，位在民國路舊空軍眷村旁，名聞遐邇劉湯圓店，40多年來，溫暖嘉義人的胃。眷村搬遷，劉湯圓店成為在地特色美食。

劉姓老闆說，冬至及元宵節最忙碌，人手不足，多數民眾買回家煮，一大早客人陸續上門買生湯圓回家煮，各項食材都漲又缺工，他們1年未漲，為維持成本利潤，過年前調漲。

湯圓品項：大湯圓有花生、芝麻口味，每盒10粒從80元漲到90元；小湯圓每包45至70元，有芋圓、蕃薯及雙色口味；還有酒釀湯圓；另有蜜糖小紅豆、大紅豆半（半斤）、花生仁元。客人對調漲10元表示可以接受。