嘉市北門驛預計4月開放 委由雄獅旅行社營運

嘉義市定古蹟北門驛歷經1年半修建完工，中斷15年的林鐵去年恢復全線通車，林鐵及文資處將北門驛、福森號、栩悅號觀光列車一併公開標租，委由雄獅旅行社營運，北門驛預計今年4月重新開放營運，提供主題遊程。

林鐵及文資處說，北門驛去年9月13日完工，文化局今年1月核發使用許可，雄獅旅行社提交及修正室內裝修計畫及古蹟管理維護計畫，預計本月底完成初審，送市府審查，3月底前點交，4月營運。

嘉義市定古蹟北門驛因木結構遭蟲蛀、牆面油漆剝落，林鐵及文資處編2600萬元預算自前年3月施工整修，去年9月13日完工驗收。北門驛、福森號、栩悅號一併公開標租給雄獅旅行社。其中北門驛履約期間6年，營運良好得優先續約，營運後，「福森號」規畫停靠北門驛；「栩悅號」定期列車仍停靠新北門車站，完成阿里山林鐵觀光列車遊程最後一塊拼圖。

北門驛在林鐵興建時已經存在，1998年5月16日發生大火，所幸只燒毀右側40%面積，以紅檜建材整修；921大地震一度受損，再次編列預算維修成為今日風貌，是阿里山鐵路4大木造車站之一，至今逾百年。