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快速道路虎尾到北港 雲縣府提新案

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣長張麗善（左二）會勘北港溪右岸防汛道路與台78快速道路銜接可行性。圖／交通工務局提供
雲林縣長張麗善（左二）會勘北港溪右岸防汛道路與台78快速道路銜接可行性。圖／交通工務局提供

雲林北港觀光遊客多，台78快速道路未連結到北港，縣府2016年規畫建台78甲快速道路，原擬從台78線虎尾交流道沿北港溪堤岸高架化，但經費約300億元，地方反對，交通工務局提新方案，將土庫到北港段防汛道路拓寬作台78甲線，從台78下虎尾交流道銜接，經費約70億元，完成可行性評估。

台78線東西向快速道路西起台西、東至古坑，快速連結山、海鄉鎮及國道一號、三號高速公路，但卻無交流道通往北港，地方2016年提出興建台78甲快速道路計畫，以連結北港對外交通，原規畫從台78線虎尾交流道沿北港溪堤岸高架化，但經費龐大約300億元，且地方反對，延宕至今。

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，考量可行性及經費，提出新方案，以北港溪右岸防汛道路與台78快速道路銜接，全長13.6公里，將從台78快速道路虎尾交流道下，拓寬土庫到北港段現有防汛道路為20米，並一併新增、拓寬聯絡道，作為快速抵達北港聯外之用。

汪令堯前天與縣長張麗善到現場會勘，汪令堯表示，新方案以平面道路拓寬方式取代台78甲線的高架規畫，未來可從台78快速道路下虎尾交流道銜接通往北港，總經費約70億元，完工後虎尾往來北港估可節省近20分鐘車程，已完成可行性評估，近期將在地方召開說明會後，向交通部提案申請經費。

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