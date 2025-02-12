聽新聞
0:00 / 0:00
快速道路虎尾到北港 雲縣府提新案
雲林縣北港觀光遊客多，台78快速道路未連結到北港，縣府2016年規畫建台78甲快速道路，原擬從台78線虎尾交流道沿北港溪堤岸高架化，但經費約300億元，地方反對，交通工務局提新方案，將土庫到北港段防汛道路拓寬作台78甲線，從台78下虎尾交流道銜接，經費約70億元，完成可行性評估。
台78線東西向快速道路西起台西、東至古坑，快速連結山、海鄉鎮及國道一號、三號高速公路，但卻無交流道通往北港，地方2016年提出興建台78甲快速道路計畫，以連結北港對外交通，原規畫從台78線虎尾交流道沿北港溪堤岸高架化，但經費龐大約300億元，且地方反對，延宕至今。
雲林縣交通工務局長汪令堯表示，考量可行性及經費，提出新方案，以北港溪右岸防汛道路與台78快速道路銜接，全長13.6公里，將從台78快速道路虎尾交流道下，拓寬土庫到北港段現有防汛道路為20米，並一併新增、拓寬聯絡道，作為快速抵達北港聯外之用。
汪令堯前天與縣長張麗善到現場會勘，汪令堯表示，新方案以平面道路拓寬方式取代台78甲線的高架規畫，未來可從台78快速道路下虎尾交流道銜接通往北港，總經費約70億元，完工後虎尾往來北港估可節省近20分鐘車程，已完成可行性評估，近期將在地方召開說明會後，向交通部提案申請經費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言