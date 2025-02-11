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台南鹽水蜂炮今晚開炸 萬人湧入齊受震撼

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
一年一度的台南鹽水蜂炮今、明2天登場，今年鹽水蜂炮適逢平日，但今晚小鎮仍然湧入萬人前來體驗「犁蜂炮」的震撼場面。記者劉學聖／攝影
一年一度的台南鹽水蜂炮今、明2天登場，今年鹽水蜂炮適逢平日，但今晚小鎮仍然湧入萬人前來體驗「犁蜂炮」的震撼場面。記者劉學聖／攝影

一年一度的台南鹽水蜂炮今、明2天登場，今年鹽水蜂炮適逢平日，但今晚小鎮仍然湧入萬人前來體驗「犁蜂炮」，宣布2天2夜的鹽水蜂炮正式開始，從今早啟炮開始到明天晚上，鹽水小鎮會有許多神轎遶境，居民也都用歡騰的心情迎接，鹽水蜂炮不僅具有其歷史意義、文化軌跡以及民俗宗教用意，這項傳統更是為地方祈福、延續過年歡樂的氣氛。

鹽水蜂炮今早進行啟炮後，神轎也從武廟出發繞境鹽水，雖今年蜂炮期間適逢上班日，不過仍有許多民眾「全副武裝」響應體驗犁蜂炮；當蜂炮點燃後，民眾隨著蜂炮竄動的景象，相當特別。活動重頭戲則是明晚在鹽水國中操場規畫集中施放區，今年主題為「金蛇報喜蛇年行大運」，透過3座長40尺、寬8尺、高7尺的大型LED花燈炮城，裝有約200萬支蜂炮正式施放，搭配五彩繽紛的高空煙火，預計將湧入更多民眾前來感受震撼場面。

鹽水蜂炮雖逢平日，但今晚仍然有萬人前來體驗「犁蜂炮」的震撼場面。記者劉學聖／攝影
鹽水蜂炮雖逢平日，但今晚仍然有萬人前來體驗「犁蜂炮」的震撼場面。記者劉學聖／攝影
台南鹽水蜂今、明兩天施放，鹽水小鎮被蜂炮的煙、火、人群圍繞。記者劉學聖／攝影
台南鹽水蜂今、明兩天施放，鹽水小鎮被蜂炮的煙、火、人群圍繞。記者劉學聖／攝影
萬人湧進台南鹽水小鎮，體驗「犁蜂炮」。記者劉學聖／攝影
萬人湧進台南鹽水小鎮，體驗「犁蜂炮」。記者劉學聖／攝影
台南鹽水蜂炮今、明2天登場，時間一到，蜂炮煙、火四溢，人群被煙、火圍繞。記者劉學聖／攝影
台南鹽水蜂炮今、明2天登場，時間一到，蜂炮煙、火四溢，人群被煙、火圍繞。記者劉學聖／攝影
鹽水蜂炮施放雖是平日，但小鎮仍然湧入萬人前來體驗「犁蜂炮」的臨場感。記者劉學聖／攝影
鹽水蜂炮施放雖是平日，但小鎮仍然湧入萬人前來體驗「犁蜂炮」的臨場感。記者劉學聖／攝影
一年一度的台南鹽水蜂炮今、明2天登場，今年鹽水蜂炮適逢平日，但今晚小鎮仍然湧入萬人前來體驗「犁蜂炮」的震撼場面。記者劉學聖／攝影
一年一度的台南鹽水蜂炮今、明2天登場，今年鹽水蜂炮適逢平日，但今晚小鎮仍然湧入萬人前來體驗「犁蜂炮」的震撼場面。記者劉學聖／攝影

神轎 蛇年 鹽水蜂炮

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