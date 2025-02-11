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台南鹽水蜂炮首波夜間施放 遊客尖叫大呼體驗難得

中央社／ 台南11日電

台南鹽水蜂炮活動今晚進入首波夜間施放期，吸引喜愛刺激的民眾體驗炸射，也有不少觀光客前來欣賞難得一見場景，首次到訪的女遊客嚇到尖叫，仍大呼是難得體驗。

一年一度鹽水蜂炮活動今天上午啟炮後，展開為期2天2夜的神轎平安遶境，隊伍下午回到鹽水武廟暫時休息後，晚間7時再度從武廟出發，廟前廣場及路口處擠滿遊客，首座施放的炮城亮相，引來民眾驚呼。

炮城施放時，蜂炮在夜空中畫出一道道亮光，伴隨鞭炮與煙火爆炸聲，聲光效果相當震撼，大批喜愛刺激感的民眾，穿著完整裝備在炮城前享受被蜂炮打在身上的快感，部分沒有穿裝備的遊客則四處找掩蔽物。

首度造訪的女遊客在蜂炮施放時嚇到蹲在地上尖叫，施放完畢後直呼好可怕，但仍覺得是很難得的體驗，接著又與友人一起前往下一座炮城施放處。

鹽水蜂炮預計明天元宵節晚上進入施放最高峰，神轎隊伍將在主要街道繞行，多座指標性大型炮城將陸續施放，鹽水武廟打造的主題炮城預定明晚9時在鹽水國中操場施放。

台南市政府提供資料指出，遊客除了參加蜂炮活動，也可順遊充滿藝術氛圍的月津港燈節；此外，鄰近的新營區天鵝湖公園還有「新營波光節」，讓民眾享受難忘元宵節。

元宵節 神轎 鹽水蜂炮

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