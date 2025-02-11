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情人在阿里山下的回憶 阿里山「天長、地久」橋封橋

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
地久橋有多處木縱梁腐朽損壞，今年１月１日起封閉。記者李宗祐／攝影
地久橋有多處木縱梁腐朽損壞，今年１月１日起封閉。記者李宗祐／攝影

嘉義縣番路鄉觸口「天長橋」、「 地久橋」2座吊橋，是阿里山公路知名景點，也是無數情人的浪漫回憶，因年久失修，去年天長橋封閉後，地久橋也在今年1月1日封橋。阿里山國家風景管理處表示，為顧及安全，2座橋都拆除，將另建新的地久橋，預計2026年下半年竣工。

位於嘉義縣番路鄉觸口村的「天長地久橋」，是往阿里山必經之路，分別由天長橋與地久橋2座2吊橋組成。這2座橋橫跨八掌溪上游的溪谷，周邊青山環繞、溪水潺潺，景色秀麗如畫，成為觸口地區的熱門景點。

阿管處表示，考量2座吊橋興建至今40餘年，歷經多次檢修，經專家評估橋梁結構年久老舊，有主索、垂吊索等鋼索斷絲等吊橋構件嚴重老化情形，加上近年風災及地震頻繁，為提升遊客旅遊安全品質，將全面整理2座吊橋。

天長橋橋塔基礎周邊崩落，嚴重威脅橋塔安全，評估無修復可行性，去年2月29日起永久封閉。今年1月1日起也封閉地久橋。

阿管處表示，地久橋有多處木縱梁腐朽損壞，考量遊客通行安全，依《橋梁維護管理作業要點》第8條規定辦理，今年1月1日起封閉，由於損壞的主構件超過使用年長，且不易更換，同樣將拆除、保留橋塔紀念，另建新橋。規畫新建的地久吊橋約136公尺長，經費約1億元，已完成設計圖說審查，正辦招標前置作業，初估工期420日曆天，預計2026年下半年竣工。

2座吊橋坐落八掌溪畔嘉義縣番路鄉觸口村，是早期番路鄉內公田庄經觸口至嘉義必經之道，天長橋位在高處，在龍隱寺後方，地久橋與跨八掌溪的觸口橋平行阿里山公路（台18線），2座吊橋一高一低，尤其天長吊橋距離溪河又高且深，曾是全台聞名的膽量大挑戰。「天長地久」有著浪漫橋名，吸引無數情侶漫步其間企盼天長地久。

嘉義縣阿里山公路知名景點天長地久吊橋興建至今40餘年，橋梁結構年久老舊，加上近年風災及地震頻繁，為提升遊客旅遊安全品質，將全面整理2座吊橋。記者李宗祐／攝影
嘉義縣阿里山公路知名景點天長地久吊橋興建至今40餘年，橋梁結構年久老舊，加上近年風災及地震頻繁，為提升遊客旅遊安全品質，將全面整理2座吊橋。記者李宗祐／攝影
嘉義縣阿里山公路知名景點天長地久吊橋興建至今40餘年，橋梁結構年久老舊，加上近年風災及地震頻繁，為提升遊客旅遊安全品質，將全面整理2座吊橋。記者李宗祐／攝影
嘉義縣阿里山公路知名景點天長地久吊橋興建至今40餘年，橋梁結構年久老舊，加上近年風災及地震頻繁，為提升遊客旅遊安全品質，將全面整理2座吊橋。記者李宗祐／攝影
地久橋有多處木縱梁腐朽損壞，阿里山國家風景管理處今年１月１日起封閉。記者李宗祐／攝影
地久橋有多處木縱梁腐朽損壞，阿里山國家風景管理處今年１月１日起封閉。記者李宗祐／攝影
嘉義縣阿里山公路知名景點天長地久吊橋興建至今40餘年，橋梁結構年久老舊，加上近年風災及地震頻繁，為提升遊客旅遊安全品質，將全面整理2座吊橋。記者李宗祐／攝影
嘉義縣阿里山公路知名景點天長地久吊橋興建至今40餘年，橋梁結構年久老舊，加上近年風災及地震頻繁，為提升遊客旅遊安全品質，將全面整理2座吊橋。記者李宗祐／攝影
嘉義縣阿里山公路知名景點天長地久吊橋興建至今40餘年，橋梁結構年久老舊，加上近年風災及地震頻繁，為提升遊客旅遊安全品質，將全面整理2座吊橋。記者李宗祐／攝影
嘉義縣阿里山公路知名景點天長地久吊橋興建至今40餘年，橋梁結構年久老舊，加上近年風災及地震頻繁，為提升遊客旅遊安全品質，將全面整理2座吊橋。記者李宗祐／攝影
地久橋有多處木縱梁腐朽損壞，今年１月１日起封閉。圖／阿里山國家風景管理處提供
地久橋有多處木縱梁腐朽損壞，今年１月１日起封閉。圖／阿里山國家風景管理處提供
天長橋橋塔基礎周邊崩落，嚴重威脅橋塔安全，評估無修復可行性，去年2月29日起永久封閉。圖／阿里山國家風景管理處提供
天長橋橋塔基礎周邊崩落，嚴重威脅橋塔安全，評估無修復可行性，去年2月29日起永久封閉。圖／阿里山國家風景管理處提供
俯瞰觸口地久橋。圖／阿里山國家風景管理處提供
俯瞰觸口地久橋。圖／阿里山國家風景管理處提供

吊橋 嘉義 阿里山

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