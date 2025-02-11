情人在阿里山下的回憶 阿里山「天長、地久」橋封橋

嘉義縣番路鄉觸口「天長橋」、「 地久橋」2座吊橋，是阿里山公路知名景點，也是無數情人的浪漫回憶，因年久失修，去年天長橋封閉後，地久橋也在今年1月1日封橋。阿里山國家風景管理處表示，為顧及安全，2座橋都拆除，將另建新的地久橋，預計2026年下半年竣工。

位於嘉義縣番路鄉觸口村的「天長地久橋」，是往阿里山必經之路，分別由天長橋與地久橋2座2吊橋組成。這2座橋橫跨八掌溪上游的溪谷，周邊青山環繞、溪水潺潺，景色秀麗如畫，成為觸口地區的熱門景點。

阿管處表示，考量2座吊橋興建至今40餘年，歷經多次檢修，經專家評估橋梁結構年久老舊，有主索、垂吊索等鋼索斷絲等吊橋構件嚴重老化情形，加上近年風災及地震頻繁，為提升遊客旅遊安全品質，將全面整理2座吊橋。

天長橋橋塔基礎周邊崩落，嚴重威脅橋塔安全，評估無修復可行性，去年2月29日起永久封閉。今年1月1日起也封閉地久橋。

阿管處表示，地久橋有多處木縱梁腐朽損壞，考量遊客通行安全，依《橋梁維護管理作業要點》第8條規定辦理，今年1月1日起封閉，由於損壞的主構件超過使用年長，且不易更換，同樣將拆除、保留橋塔紀念，另建新橋。規畫新建的地久吊橋約136公尺長，經費約1億元，已完成設計圖說審查，正辦招標前置作業，初估工期420日曆天，預計2026年下半年竣工。