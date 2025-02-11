台南幼兒專責醫師制度計畫 建立健康管理模式
台南市政府衛生局推動「幼兒專責醫師制度計畫」，建立幼兒健康管理模式，讓兒童得到適時、連續性健康照護。
衛生局今天指出，「幼兒專責醫師制度計畫」銜接母親在孕產期照護需求，從新生兒開始強化初級照護，整合政府幼兒疾病預防與健康促進業務，確保0歲至3歲兒童得到連續、專業且個人化醫療照護，並提升偏遠地區或醫療資源匱乏區兒童照護品質與就醫可及性。
這項計畫透過公共衛生體系、社福體系連結，落實相關轉介通報，強化社會安全網，讓每個孩子得到適時且連續性健康照護，也讓基層醫療照護更貼近地方需求，強化初級照護及健康管理，降低新生兒及兒童死亡，或減少失能。
衛生局呼籲家長積極參與計畫，讓孩子在成長過程獲得完善醫療支持。「幼兒專責醫師制度計畫」詳細資訊與參與，可在衛生局網站「幼兒專責醫師制度計畫專區」或共照雲「婦幼專區>幼兒專責醫師制度計畫」查詢。
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